Wenn euch Monster Hunter Wilds als einziger auf der Welt nicht gefällt, könnte es dafür einen Grund geben

In Monster Hunter Wilds müsst ihr so wie in der gesamten Reihe als Jäger gigantische Monster jagen und zur Strecke bringen. Ein Spiel, das die Urinstinkte des Menschen weckt, doch ein Neuankömmling konnte damit zuerst gar nichts anfangen.

Worüber klagte ein neuer Spieler? Auf Reddit meldete sich der User CowdogGaming zu Wort und teilte seine Erfahrung mit dem Jagd-Spiel mit. Er selbst verstand zuerst nicht den Trubel um die Bosskämpfe – er fand sie langweilig und langatmig. CowdogGaming selbst kommt aus dem Souls-Genre neu in die Monster-Hunter-Szene und versuchte sich für den neuen Ableger zu begeistern, zuerst jedoch ohne Erfolg.

Bosse sind nicht wie aus dem Souls-Genre

Zu welcher Erkenntnis kam der Spieler? Nachdem CowdogGaming sein Problem ergründet hatte, verstand er, wo der Fehler tatsächlich lag. Es war nicht das Spiel, sondern er selbst. Im Souls-Genre sind die Bosskämpfe nämlich wie folgt aufgebaut:

Lerne, die Bewegungsmuster und Attacken der Gegner

Lerne, wie man diesen ausweicht

Nutze Angriffsfenster aus, um Schaden auszuteilen

Nach 2-3 Minuten ist der Boss tot

In Monster Hunter Wilds und älteren Ablegern der Reihe funktioniert das aber nicht so. Hierbei liegt der Fokus auf der Jagd. Diese ist, wie im echten Leben, nicht in ein paar Minuten abgeschlossen. Jäger müssen ihre Beute aufspüren, sich vorbereiten und verschiedene Phasen des Kampfes durchstehen, bis sie das Monster erlegt haben – das kann bis zu 10 Minuten dauern.

Laut CowdogGaming könnte man die Bosskämpfe wie die in World of Warcraft vergleichen. Sie brauchen auch viel Zeit. Nachdem der Neuling das verstanden hatte, sieht er die Bosskämpfe mit anderen Augen und kann diese auch besser akzeptieren.

Was sagen andere Spieler zu dem Problem? Unter dem Reddit-Thread sammeln sich viele Kommentare von anderen Jägern mit Tipps, um die Bosskämpfe schneller abzuschließen. EmeterPSN (via reddit.com) meint, dass Speedrunner die Bosse in wenigen Minuten besiegen können. Dabei muss man Monster Hunter zuerst einmal beherrschen können.

Neben Items reicht es sogar die Umgebung, andere Monster oder Fallen dazu zu benutzen, die Bosse bei ihrer Flucht zu hindern, um sie schnell zu besiegen. Ultraauge (via reddit.com) meint zudem, dass die Kämpfe zum Release angenehmer sein werden, weil Fans ihre Ausrüstung zu den Bossen anpassen können und nicht wie in der Beta mit der blanken Startausrüstung kämpfen müssen.

