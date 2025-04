Das bedeuten die seltsamen Symbole an den Spielernamen in Monster Hunter Wilds

Viele Dinge werden in Monster Hunter Wilds nicht richtig erklärt und sind auch in keinem Tutorial zu finden. Spieler fragen sich deshalb, was bestimmte Symbole bedeuten.

Um welche Symbole geht es? Monster Hunter Wilds ist nicht gerade dafür bekannt, insbesondere Menüs und Interface-Elemente gut zu erklären. Deshalb fragen sich Spieler via Reddit, was die bunten Symbole neben den Spielernamen bedeuten und warum es von allen jeweils 2 Ausführungen gibt, nur von einer nicht.

Diese findet ihr zum Beispiel, wenn ihr in die Lobby- oder Freundesliste geht und euch die Namen der Spieler anschaut. Dort befinden sich jeweils rote, orange, violette, weiße und blaue „Seiten“ in zwei Ausführungen: Ganz und halb.

Was die Symbole bedeuten, erfahrt ihr hier.

Jede Quest eine Farbe – aber warum halb?

Was bedeuten die Symbole? Jedes Symbol steht für eine bestimmte Quest-Art. Dabei bedeutet ein ganzes Symbol, dass dieser Spieler der Host der jeweiligen Quest ist. Halbe Symbole stehen dafür, dass dieser Spieler einer Quest dieses Typs beigetreten ist.

Dabei stehen folgende Farben für folgende Quests:

Rot: Sind Jagden auf große Monster, egal ob erjagt oder gefangen wird

Orange: „Erjagen“-Quests, in denen ihr geforderte Monster besiegen müsst. Ihr dürft sie nicht fangen.

Lila: Special-Quests. Dazu zählen beispielsweise Event-Quests.

Weiß: „Fangen“-Quests, in denen ihr geforderte Monster nicht erledigen dürft, sondern sie fangen müsst.

Blau: Arena-Quests und Herausforderungen.

Die Symbole zeigen euch also, welche Inhalte die jeweiligen Spieler gerade bestreiten und ob sie diejenigen sind, die die Quest gestartet haben. So könnt ihr leichter sehen, was eure Freunde online gerade tun und ob ihr ihnen beitreten könnt.

Neben diesen Questsymbolen gibt es auch andere Symbole, die ihr neben Spielernamen finden könnt. Diese stehen für die jeweilige aktive Jagdgesellschaft, der sie angehören.

