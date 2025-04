Wenn ihr Monster Hunter Wilds spielt, solltet ihr einen Fehler vermeiden, sonst halten euch erfahrene Jäger für einen Noob

In Monster Hunter Wilds gibt es in der Community einige gängige Taktiken, die sich über die Jahre zwischen Monsterjägern gefestigt und sich zu ungeschriebenen Regeln entwickelt haben. Unerfahrene Spieler sorgen deshalb gerade für Unmut in der Community – besonders weil das Verhalten guten Schaden kostet.

Um welches Verhalten geht es dabei? Wenn Monster angeschlagen sind, ziehen sie sich meist in ihr „Nest“ zurück und legen sich dort schlafen, um sich zu erholen. Ebenso können sie einschlafen, wenn Spieler sie mit dem „Schlaf“-Element attackieren. Jäger haben dann die Möglichkeit sich zu sammeln und vorzubereiten, da ihnen das Biest nicht davon läuft.

Das Angreifen eines schlafenden Monsters würde einige Vorteile bringen, würden nicht viele, insbesondere unerfahrene Spieler das Monster achtlos aus dem Schlaf boxen und den Kampf weiterzuführen.

Spieler wenden sich deshalb über Reddit an ihre Mitspieler und fordern sie dazu auf, einmal innezuhalten, wenn das Monster sich zurückzieht. Denn Jagen sei ein Gemeinschaftsprojekt und einen Moment zu warten, kann deutliche Vorteile mit sich bringen.

„Bitte piekst keine schlafenden Monster!“

Warum ist das ein Problem? Wenn Monster sich zum Schlafen zurückziehen oder während des Kampfes einschlafen, bleiben sie dort für eine gute Zeitspanne einfach liegen. Sie laufen nicht weg und stellen keine Bedrohung dar. Das gibt Jägern die Zeit Fassbomben aufzustellen, die Waffen zu schärfen, Buffs einzunehmen und sich zu sammeln.

Der größte Punkt daran ist, dass der erste Angriff auf das Monster, wenn es schläft, gut doppelten Schaden verursacht. Dadurch ist es umso ärgerlicher, wenn jemand mit einem einzelnen Pfeil schießt, statt Bomben zu setzen oder jemanden mit einer schweren Waffe zuschlagen zu lassen, die deutlich mehr Schaden verursachen.

Die Spieler wenden sich deshalb an ihre Mitjäger via Reddit, um sie darauf aufmerksam zu machen, in der Hoffnung, dass das Problem langfristig ein Ende findet. Denn in diesem Fall können ein paar Sekunden Geduld wertvollen Schaden einbringen und etwas für das Gruppengefühl tun.

Lockfin bittet in seinem Reddit-Thread seine potenziellen Mitspieler: „Bitte piekst keine schlafenden Monster! […] Es ist toll, mit so vielen neuen Gesichtern auf die Jagd zu gehen, aber neu zu sein bedeutet, wichtige Dinge nicht zu wissen. Wichtige Dinge, wie zum Beispiel, was Sleep Bombing ist.“

„PSA: Schlafendes Monster ist ein Gemeinschaftsereignis. […] Die Jagden dauern im Durchschnitt bereits nur 5 Minuten. Können wir uns entspannen und die alten Traditionen respektieren?“, schreibt User ProNerdPanda in seinem Reddit-Thread.

Kameradschaftlichkeit spielt in der Community von Monster Hunter Wilds eine große Rolle. Denn häufig wird der Chat an sich selten verwendet und vor allem auf Emotes und Kurzbefehle zurückgegriffen, weshalb vor allem auf diese ungeschriebenen Regeln zurückgegriffen wird, die neue Spieler natürlich erst einmal kennenlernen müssen.

Ein weit größeres Problem stellen allerdings Cheater dar, die sich seit dem ersten Title Update vor allem in den Ranglisten der Arena breitmachen. Capcom hatte in der Vergangenheit bereits angekündigt, gegen Cheater vorgehen zu wollen und macht ihnen jetzt einen Strich durch die Rechnung: Monster Hunter Wilds ändert ein wichtiges Feature, damit Cheater in Zukunft nicht mehr belohnt werden