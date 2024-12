Ein berüchtigtes Biest kehrt in Monster Hunter Wilds zurück – Spieler planen schon, wie sie die „Königin des Landes“ auseinandernehmen

In Monster Hunter Wilds wurden bereits ein paar bekannte Gesichter bestätigt. In die Riege der Rückkehrer reiht sich nun auch die Königin des Landes ein und Capcom teilt ein erstes Video mit ihr.

Um welches Monster geht’s? „Die Königin des Landes“ Rathian leistet ihrem König Rathalos inzwischen unter den bestätigten Gegnern in Monster Hunter Wilds Gesellschaft. Rathian ist eine Flugwyvern und begegnet Jägern vorrangig am Boden, wodurch sie ihren Titel erhalten hat.

Am besten erkennt man sie an ihren grünlichen Schuppen und ihren spitzen Giftstacheln am Schwanzende. In vorherigen Teilen von Monster Hunter kam sie häufiger vor und ist damit eine alte Bekannte in der Community. Gerade die Kämpfe im Doppelpack mit Rathalos gehören seit jeher irgendwie dazu.

Da Rathalos selten allein kommt und dieser schon früh für Monster Hunter Wilds bestätigt wurde, lag die Vermutung nicht fern, dass seine Königin bald nachziehen würde. Jetzt teilt Capcom ein erstes Video, das Rathian in Aktion zeigt.

In diesem Trailer könnt ihr übrigens eines der neuen Monster bewundern:

König und Königin vereint

Was zeigt das Video? In dem kurzen Video (via x.com) seht ihr, wie ein Jäger sich an ein paar Eier heranschleicht. Eine wachsame Rathian wittert ihn jedoch recht schnell und begrüßt ihn mit einer saftigen Portion Feuer.

Neben einem wirklich kurzen Ausblick auf Rathian von rund 12 Sekunden zeigt uns der Teaser auch, dass wir uns wieder auf Schleichaufgaben und Eierdiebstähle freuen können. Ebenso sieht gezeigte Umgebung nach einem Waldgebiet aus, was auch gut zu Rathians bisherigen gewohnten Habitaten passen würde.

Rathian und Rathalos bei einem ihrer ikonischen Doppelkämpfe

Wie findet das die Community? Auf Reddit und x.com sind die Stimmen vor allem positiv. Die Bestätigung von Rathians Rückkehr kommt für Veteranen eigentlich alles andere als überraschend, da sowohl Rathian als auch Rathalos quasi zu den Maskottchen von Monster Hunter gehören.

Trotz dessen gehören sie nicht unbedingt zu den beliebtesten Monstern. Bei einer Umfrage (via monsterhunter.com) zum 20. Jubiläum von Monster Hunter erreichten sie mit Platz 21 für Rathalos und Platz 78 für Rathian nicht einmal das Siegertreppchen. Dennoch überwiegt die Freude auf ein Wiedersehen und das audiovisuelle Futter wird von den Fans gerne angenommen. Zu einem ordentlichen Line-up gehören sie wohl trotzdem dazu.

In einem Thread auf Reddit wird zudem bereits heiß diskutiert, ob es wieder möglich sein wird, ihren Schwanz abzutrennen. Diese Möglichkeit war in Monster Hunter Rise entfernt worden, was auch eine gängige Taktik zunichtemachte. Denn nimmt man Rathian ihren Schwanz, fehlt ihr auch die Fähigkeit, ihre Jäger zu vergiften.

Viele Fans haben genaue Wünsche und Vorstellungen, welche Monster sie gerne am 28. Februar 2025 zum Release von Monster Hunter Wilds wiedersehen wollen. Ein weiteres Monster, das eventuell nach langem Warten mal wieder einen Auftritt haben könnte, belegte bei der Umfrage zum Jubiläum sogar Platz 3: Dataminer findet eine Liste mit Inhalten zu Monster Hunter Wilds, feuert Hoffnung auf ein beliebtes Monster an