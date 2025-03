Spieler aus Monster Hunter Wilds berührt Community mit herzlicher Profilnachricht – und einer Kill-Statistik

Ich habe in 5 Tagen 35 Stunden in ein Warhammer-Spiel auf Steam gesteckt – Das macht es so gut

Später meldete sich der Verfasser der Zeilen selbst zu Wort. SayuriHideyoshi schreibt auf Reddit : „Wow, das ist ein bisschen peinlich. Das bin tatsächlich ich. Ja, meine Mutter ist dieses Jahr verstorben. Ich habe diesen Text dort platziert, um mich in Spielen mit Signaturen/Kommentaren auf meinem Profil und in meinem Discord noch mit ihr verbunden zu fühlen.“

Wie reagiert die Community? Bisher konnte der Post mehr als 9.700 Upvotes und 330 Kommentare einsammeln. Das liegt aber nicht nur an den ungewöhnlich zahlreichen Begegnungen mit Gore Magala, sondern auch an der herzlichen Profilnachricht.

99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

Was lässt sich im Profil anpassen? Das Jägerprofil aus Monster Hunter Wilds ist so etwas wie eure Visitenkarte. Dort könnt ihr nicht nur euren Helden, dessen Palico-Begleiter sowie sein Saikrii-Mount vor einem schicken Hintergrund verewigen, ihr könnt auch diverse Statistiken, Auszeichnungen und sogar persönliche Kommentare einblenden.

