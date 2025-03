Spieler aus Monster Hunter Wilds holt sich alle 50 Erfolge und Platin: „Geh bitte am Wochenende etwas Gras anfassen“

Ein Spieler konnte in der PS5-Version von Monster Hunter Wilds bereits alle 50 Erfolge meistern und sich so die Platin-Trophäe sichern.

Was muss man für Platin machen? Wer sich in Monster Hunter Wilds die Platin-Trophäe sichern möchte, muss insgesamt 50 Erfolge meistern. Dazu gehört es, Jägerrang 100 zu erreichen, je 50 gehärtete Monster respektive Apex-Räuber zu erjagen, 50 Monster zu fangen, 1.000.000 Zenny anzusammeln oder auch 100 Mehrspieler-Quests abzuschließen. Viel Fleißarbeit also.

Eine vollständige Auflistung aller 50 Erfolge findet ihr in diesem Artikel: Monster Hunter Wilds: Trophy Guide zu allen Achievements – Das braucht ihr für 100 %.

So geht’s nach der Hauptstory von Monster Hunter Wilds weiter:

Langer Grind zu Platin

Wie lange braucht man für Platin? Wir können euch zumindest verraten, wie lange der Spieler ParadiseDOOD dafür gebraucht hat. Laut seines Posts auf Reddit und den beigefügten Screenshots steht seine Jägerin nach fast 105 Stunden Spielzeit bei 50 gemeisterten Erfolgen und Jägerrang 165.

Am härtesten soll die Sammlung der goldenen Kronen gewesen sein, wobei sich der Spieler bei seiner Schwester für die Unterstützung beim Grind bedankt. In seinem zweiten Post auf Reddit zeigt er die Ingame-Übersichtsseite seiner Jägerin – dort hat sie nach 113 Stunden bereits Jägerrang 182.

Wie reagiert die Community?

ArtificialDuo hätte auch gern so viel Zeit (via Reddit): „Ich beneide die jungen Leute um ihre Freizeit. Ich bin noch nicht einmal im Endgame angekommen.“

SynTatic_Bloom kann es auf Reddit nicht fasst: „Das Spiel ist noch nicht einmal eine Woche auf dem Markt, was zur Hölle, mein Junge.“

blk_roxas hat auf Reddit einen Rat: „Gute Arbeit, aber geh bitte am Wochenende etwas Gras anfassen. Das ist ungesund.“

ethanspawl kommentiert ebenfalls die Spielzeit auf Reddit: „Das sind wilde Zahlen, Mann. Das sind etwa 16 Stunden pro Tag.“

Wie weit seid ihr in Monster Hunter Wilds? Habt ihr den Niedrigrang bereits verlassen? Wie viele Erfolge konntet ihr bereits abschließen? Verratet es in den Kommentaren! Was euch nach der Hauptstory erwartet, erfahrt ihr hier: Guide zum Endgame von Monster Hunter Wilds – Ziele und was euch erwartet