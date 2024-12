In Monster Hunter Wilds wird es bei der PC-Version eine Sache geben, über die sich Spieler keine Sorgen machen müssen

Monster Hunter Wilds soll zum Release für PS5, Xbox Series X|S und PC via Steam erscheinen. Ein technisches Problem der PC-Version soll dabei behoben werden.

Was war das Problem? Die PC-Version von Monster Hunter Wilds hatte mit einigen technischen Problemen zu kämpfen. Sowohl die Texturen der Charaktere als auch der Monster konnten nicht richtig laden, weshalb sie als Low-Polygon-Wesen durch die Gegend liefen.

Die Spieler nahmen es mit Humor und teilten die Bilder der verrückten Monster in den sozialen Medien. Neben den kaputten Modellen gab es aber auch Probleme mit der Performance des Spiels. Laut Yuya Tokuda, dem Director von Monster Hunter Wilds, soll zumindest eine Sache beim finalen Release gefixt sein.

Unsere Studio-Tour bei Monster Hunter Wilds seht ihr hier:

PC-Version zu Monster Hunter Wilds soll in einem Punkt wie auf Konsole sein

In welchem Punkt wird sich die PC-Version verbessern? In einem Anspiel-Event, bei dem auch unsere Chefredakteurin Leya Jankowski war, konnten verschiedene Medien das Spiel auf PS5 antesten. Die Performance soll viel besser gewesen sein als die Version bei der Open Beta.

Da blieb die Frage, wie das finale Spiel auf dem PC laufen wird. Wie Tokuda verriet, soll die PC-Version die gleiche Performance-Verbesserung erfahren wie die PS5-Version, vor allem in der Framerate. Das bedeutet, dass Spieler auf PC und PS5 in etwa die gleiche Bildrate erleben werden:

Um über die Performance im Speziellen zu sprechen: Ich hoffe, dass du mir zustimmst, dass es sich jetzt deutlich besser angefühlt hat als das, was wir in der offenen Beta hatten; das war eine ältere Version. Das wurde bereits verbessert. Wir arbeiten aber auch noch daran. Wir arbeiten sowohl an der PC-Version als auch an der Version für die PlayStation 5 gleichzeitig. Und ich kann versprechen, dass die Verbesserungen an der Performance der PC-Version genau so beeindruckend sind wie die bei der PlayStation 5.

Der Director ist sich bewusst, dass sowohl die Haare der Monster als auch ihr Fell nicht so hübsch war. PC-Spieler können also erwarten, dass die Monster noch hübscher aussehen werden als in der Open Beta.

PC-Spieler können also aufatmen, dass sich die Performance bis zum Release deutlich verbessern wird und die Monster noch schöner aussehen werden. Welche Monster in Wilds vorhanden sind, hat euch MeinMMO in einem separaten Artikel aufgelistet: Monster Hunter Wilds: Alle Monster in der Liste, die derzeit bekannt sind