Neuer Patch zu Monster Hunter Wilds erscheint bald, entfernt die Wundertüte bei Monstern

Am Montag, dem 10. März 2025, erhält Monster Hunter Wilds den nächsten Patch und landet damit bei Version 1.000.05.00. Dieser geht einige nervige Probleme an, die vielen Jägern in der vergangenen Woche das Leben schwer gemacht haben – darunter ein Bug, der dazu führte, dass abgetrennte Monsterteile nicht die waren, die sie sein sollten.

Um welchen Bug geht es? Ein Bug führte bei einigen Jägern dazu, dass sie emsig Monsterteile abtrennten, aber nicht die Teile bekamen, die zu dem Monster gehörten. Sie hatten sich schlicht in komplett andere Monsterteile verwandelt, die zu anderen Wesen gehörten.

Das soll sich mit dem Patch ändern. So bekommt ihr wieder die Teile und Beute, auf die ihr hinarbeitet, statt wie bei einer Wundertüte auf die richtigen Teile hoffen zu müssen.

Ein weiterer, ähnlicher Bug führte dazu, dass Monster sich zum Teil seltsam verhielten und veränderte Bewegungsmuster zeigten, die ihre Jäger verwirrten. Zusätzlich führte dieser Bug zu einigen Spielabstürzen.

Diese Probleme und weitere, die Jägern das Leben seit dem Release schwergemacht haben, will der kommende Patch am Montag, dem 10. März 2025, beheben. Die vollständigen Patch Notes lest ihr hier.

Ver. 1.000.05.00 macht euch das Leben wieder leichter

Neben den beiden oben aufgeführten, kuriosen Bugs, soll der neue Patch folgende Probleme angehen:

Das Ereignis „Mahlzeiteinladung“ bei Azuz und Sild tritt in manchen Fällen nicht auf.

Ein Problem beim Verwenden der Ausrüstungs-Sets, das dazu führt, dass Dekorationen von der Ausrüstung entfernt werden, die Anpassung der Bogengewehre auf die Standardwerte zurückgesetzt wird und Kinsekten auf ihre ursprüngliche Seltenheit zurückfallen.

Beim Abtrennen von Monsterteilen werden diese manchmal durch Teile eines anderen Monsters ersetzt.

Gravios erhält nach dem Brechen seiner Körperteile keinen Widerstand gegen Taumeln.

Ein Problem, das in bestimmten Situationen Abstürze verursachen oder dazu führen kann, dass sich einige Monster seltsam verhalten.

Einige Fähigkeiten werden unter bestimmten Bedingungen unbeabsichtigt aktiviert.

Einige Gegenstände/Belohnungen können unter bestimmten Bedingungen wiederholt erhalten werden.

Beim Versuch, mit einem Fangnetz einen Fisch zu fangen, schwimmen die umliegenden Fische nicht vom Angelplatz weg.

Einige Umgebungsmerkmale, wie schwebende Trümmer, können mehrfach aktiviert werden.

Ein Problem, bei dem die Hauptmission: Kapitel 5-1 „Omen“ nicht fortgesetzt werden kann.

Die Unterstützungsaktion des Palico „Vitalitätswespe anlocken“ kann dazu führen, dass der Jäger auf einige Steuerungseingaben nicht mehr reagiert.

Beim Durchscrollen der Questliste werden nur die ersten 20 Quests korrekt angezeigt.

Ein Problem, das dazu führen kann, dass das Spiel beim Start mit gespeicherten Daten, die zuvor zu einem erzwungenen Beenden führten, zwangsweise beendet wird.

Sobald das Update verfügbar ist, werden alle Online-Sitzungen beendet und ihr müsst ein Update durchführen, um weiterhin online spielen zu können.

Diese Probleme sind bekannt und werden bald behoben

Folgende Probleme sind derzeit bekannt und werden in einem der nächsten Patches behoben:

Ein Netzwerkfehler tritt auf, wenn direkt nach Beginn einer Quest eine SOS-Leuchtkugel abgefeuert wird.

Link-Mitglieder werden nicht gegenüber anderen Spielern priorisiert und erscheinen möglicherweise nicht an bestimmten Orten, einschließlich Basislagern.

Angriffe des Palico mit stumpfen Waffen verursachen keinen Betäubungs- oder Erschöpfungsschaden.

Das Jägerprofil kann in manchen Fällen nicht richtig bearbeitet werden.

Hinter den Kulissen arbeitet das Team von Monster Hunter Wilds stetig daran, die bestehenden Probleme zu lösen und neuen Content für seine Jäger zu bringen. Anfang April soll bereits das erste Title Update mit zwei neuen Monstern und mehr erscheinen.

Bis dahin könnt ihr euch in die verschiedenen Event Quests stürzen, solltet ihr euch am Rest des Contents bereits sattgespielt haben oder eine frische Abwechslung zwischendurch brauchen. Zu den aktuell aktiven und kommenden Event Quests und ihren Belohnungen geht es hier entlang: Monster Hunter Wilds Event Quests: Diese Aufgaben und Belohnungen sind gerade aktiv