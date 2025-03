Spieler verzweifeln an einem Monster in Monster Hunter Wilds, dabei ist die Lösung ganz einfach 

Ein DLC von Age of Mythology war damals „größtenteils negativ“ – Erscheint heute in neuer Fassung, kostet 20 Euro

Hirabami ist eines der neuen Monster in Monster Hunter Wilds. Neben ihm sind auch ein Haufen weiterer neuer Monster in die Riege eingezogen. Wenn ihr noch nicht alle kennt, könnt ihr einen Blick auf unsere Monster-Liste werfen – oder wenn ihr Tipps für eure nächste Jagd braucht: Monster Hunter Wilds: Alle Monster mit Lebensraum, Schwächen und Beute in der Liste

Die Kapseln könnt ihr meist passend zu eurer Jagd in eurer Saikrii-Tasche oder in der Umgebung finden. Dafür müsst ihr nach herumliegenden Dung oder Blitzkäfern Ausschau halten. Habt ihr Probleme beim Zielen der Kapseln, könnt ihr auch den Focus Modus verwenden, um eine bessere Sicht zu haben.

Zu häufig sollte man sie allerdings nicht verwenden, da die Monster mit der Zeit auch Resistenzen aufbauen können. Passiert das, bekommt ihr am unteren rechten Bildschirmrand eine Mitteilung, dass die Kapsel weniger effektiv ist. Ihr solltet die Momente dafür also gut abpassen. Zusätzlich könnt ihr den Schwanz eigentlich immer erreichen, auch mit kurzer Reichweite, sodass ihr euch darauf fokussieren solltet.

Was ist das Problem mit ihm? Hirabami ist ein Leviathan, der sich den Großteil der Zeit schwebend fortbewegt und selten zu Boden kommt. Dabei befindet er sich in einer Höhe, die besonders für Nahkämpfer mit kürzerer Reichweite nervig sein kann, da er dadurch schwerer anzugreifen ist.

Um welches Monster geht es? Die Rede ist von Hirabami , einem Leviathan, den ihr in den Eissplitterklippen antreffen könnt. Er ähnelt einer Art Eisdrachen-Rochen und aus ihm lassen sich wunderschöne Rüstungen und Waffen herstellen, die an das feudale Japan erinnern.

