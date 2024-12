Monster Hunter Wilds zeigt mit neuen Waffen-Designs, dass sie auf das Feedback der Spieler hören und die Fehler aus World nicht wiederholen

Das Design der Waffen in Monster Hunter World hatte viele Fans regelrecht enttäuscht. Da sich Monster Hunter Wilds mit vielem an World orientiert, befürchtete die Community, dass sich dieses Problem fortsetzen könnte. Capcom teilt nun erste Designs der neuen Waffen und zeigt, dass sie sich das Feedback zu Herzen genommen haben.

Was war das Problem? In Monster Hunter dreht sich alles um die Ausrüstung und die Waffen. Spieler wünschen sich originelle Designs, in denen man nicht nur das dafür erlegte Monster gut erkennen kann, sondern die sich auch von den anderen deutlich unterscheiden.

Diese Kriterien hatten die Waffen in Monster Hunter World offenbar verfehlt, denn die Fans beschwerten sich auf verschiedenen Kanälen über die lieblose Optik (via Reddit, X.com). Die Spieler bezeichneten die Waffen mitunter als „90 % Knochen-/Eisenwaffen mit aufgeklebten Monsterteilen“ (via Reddit) und dass sich viele Waffen zu sehr ähneln würden. So wurde das Design der Waffen in Monster Hunter World schnell zu einem Meme, dass sich die Entwickler scheinbar zu Herzen genommen haben.

„Nicht derselbe Fehler wie in World, das ist gut.“

Wie haben die Entwickler das Feedback beherzigt? In einem aktuellen Post der Entwickler auf X.com werden stolz die Designs einiger Waffen präsentiert, die aus den Teilen des neuen Monsters Uth Duna hergestellt werden können. Gezeigt werden dabei die Designs der Energieklinge, des Bogens, der Doppelklingen und des Langschwerts.

Die vorgestellten Designs weisen einen weit größeren Detailreichtum als vergleichbare Vertreter im Vorgänger und fallen bereits durch ihre Farben und die deutlich indigenen Einflüsse auf. Insbesondere die Doppelklingen stechen durch ihre Form hervor, die auf polynesischen Kriegskeulen basiert.

Wie kommt das bei der Community an? Die Fans feiern die Designs auf verschiedenen Kanälen und teilen ihre Freude darüber mit (via X.com, Reddit, Instagram). Viele berichten bereits jetzt, dass sie sich vorstellen können, diese Designs auch über andere Waffen zu legen, weil sie sie so schön finden.

ProudRequiem schreibt auf Reddit: „Nicht derselbe Fehler wie bei World, das ist gut.“

Joycon_Jay freut sich via x.com: „Ich kann mir vorstellen, dass eine ganze Menge Leute diese über ihre eigentlichen Waffen ziehen. Sie sind wunderschön.“

User Tendiemonger teilt auf x.com: „Ich liebe den polynesischen Einfluss auf diese Designs!! Der Bogen mit einem Stück Keramik als Köcher ist so kreativ.“

Vor allem die Energieklinge scheint es vielen Spielern sehr angetan zu haben und die Community macht deutlich, wie erleichtert sie ist, dass sich das Design aus Monster Hunter World nicht wiederholt. Zwar finden sich auch einige Stimmen, denen das Design speziell nicht gefällt, die aber trotzdem froh sind, dass die Waffen wieder kreativer aussehen werden.

