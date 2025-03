Die neuen Event Quests in Monster Hunter Wilds sind da und bringen euch eine simple Möglichkeit, fix an wertvolle Glühkugeln zu kommen, mit denen ihr eure Waffen und Rüstungen anpassen könnt.

Um welche Quests geht es? Seit dem 19.03.2025, ab 01:00 Uhr bis zum 26.03.2025, bis 00:59 Uhr habt ihr die Möglichkeit an 3 neuen Event Quests teilzunehmen, die euch besondere Belohnungen liefern. Mit 2 von ihnen könnt ihr nun auf einfache und schnelle Art und Weise mächtige Glühkugeln erhalten, mit denen ihr jeweils die Fähigkeiten eurer Waffen und Rüstungen anpassen könnt.

Normalerweise sind Glühkugeln als Loot für hochrangige Zwei-Monster-Jagden verfügbar, die in der Gesamtheit länger dauern. Beide Event Quests haben eine Schwierigkeitsstufe von 5-★ und lassen sich relativ leicht erledigen, sodass ihr durch diese Quest gezielt euren Wunschbuild angehen könnt. Eine der Quests eignet sich sogar für Spieler, die in der Geschichte noch nicht so weit fortgeschritten sind.

Was muss man tun, um an die Glühkugeln zu kommen? Um die Glühkugeln erhalten zu können, müsst ihr eine der beiden Quests abschließen:

Sandverkrustete Seele : Ihr benötigt lediglich Jägerrang 9 oder höher und könnt Glühkugeln zum Anpassen eurer Rüstungs-Fähigkeiten erhalten. Dafür müsst ihr einen normalen Doshaguma erlegen oder fangen.

: Ihr benötigt lediglich Jägerrang 9 oder höher und könnt Glühkugeln zum Anpassen eurer Rüstungs-Fähigkeiten erhalten. Dafür müsst ihr einen normalen Doshaguma erlegen oder fangen. Ballett im Regen: Ihr benötigt Jägerrang 21 oder höher, da ihr hierfür eine gehärtete Lala Barina fangen oder erlegen müsst. Im Gegenzug erhaltet ihr dann Glühkugeln, mit denen ihr die Fähigkeiten eurer Waffen anpassen könnt.

Die Quest „Sandverkrustete Seele“ eignet sich vor allem auch für Jäger, die gerade erst so richtig ins Spiel gestartet sind, sodass sie schon früh mit verschiedenen Fähigkeiten für ihre Rüstungen experimentieren können.

Um die Quests zu starten, müsst ihr zu Alma gehen und in der Quest-Übersicht unter Punkt 6 „Event Quests“ auswählen. Ihr findet den Punkt direkt unter den Untersuchungen.

Lohnt sich auch die dritte Quest? In der dritten Event Quest „Verstecktes Feuer im Sand“ könnt ihr Spezialmaterialien erhalten, die ihr unter anderem für den exklusiven vom Expeditions-Emblem inspirierten „Expeditions-Kopfschutz α“ benötigt. Ob sich der Ohrring im Blätter-Look für euch lohnt, müsst ihr selbst entscheiden. Schaden tut es auf jeden Fall nicht und auch diese Quest ist relativ schnell erledigt.

Solltet ihr keine Zeit haben, innerhalb des Quest-Zeitraums zu farmen, müsst ihr vermutlich nicht traurig sein. In der Vergangenheit kamen Event Quests häufig wieder, sodass sich die Gelegenheit sicherlich noch einmal bieten wird.

Was genau ihr für den Kopfschutz tun müsst und welche Quests noch in Zukunft auf euch warten oder schon vergangen sind, könnt ihr in unserer aktuellen Übersicht nachlesen: Monster Hunter Wilds Event Quests: Diese Aufgaben und Belohnungen sind gerade aktiv