Monster Hunter Wilds zeigt ein neues Monster in einer Werbung, die hier so gut wie niemand gesehen hat

Ganz still und heimlich wurde in einer japanischen Werbung ein weiteres Monster für die Riege in Monster Hunter Wilds enthüllt.

Um welches Monster geht es? Die Rede ist von Blangonga, einem weiteren Affenmonster, das neben Congalala in Monster Hunter Wilds einzieht. Zuletzt war Blangonga in Monster Hunter Freedom 2 im Jahr 2007 zu sehen und gehörte damit zu den Gegnern, die schon lange keinen Auftritt mehr hatten.

Er ist eine Reißzahnbestie, die in den Eissplitterklippen lebt. Enthüllt wurde seine Rückkehr in einer kurzen japanischen Werbung, in der er bei 0:19 zu sehen ist, wie er sich gegen einen Jäger wehrt.

Den Werbeclip seht ihr hier:

Keine Seltenheit in der Reihe von Monster Hunter

In einem Thread auf Reddit teilt die Community ihre Begeisterung über die Rückkehr von Blangonga und die Art, wie er angekündigt wurde.

Dass ein Monster so still und heimlich enthüllt wurde, ist nicht das erste Mal. So wurden beispielsweise Kirin oder Garuga in Monster Hunter World und der Erweiterung Iceborne auf eine ähnliche Weise „angekündigt“ (via Reddit).

Fans feiern an dem Werbeclip besonders, dass die kurze Sequenz mit Blangonga eine Situation aus dem Opening von Monster Hunter 2 wieder aufgreift, in der er sich einem Jäger mit einem Großschwert entgegenstellt (siehe YouTube).

Viele Spieler witzeln zudem, dass noch ein dritter Affe im Bunde fehlen würde und spekulieren darauf, dass auch das Monster Rajang in absehbarer Zeit sich zu den anderen beiden Affenmonstern gesellen wird.

Bereits gestern wurde ein weiteres Monster veröffentlicht, das mit einem kostenlosen Update nach Release hinzugefügt werden wird. Im Rahmen des Launch-Trailers wurden so unter anderem auch die Roadmap und eine neue Monstervariante vorgestellt: Die 4 wichtigsten Details, die ihr zum Launch-Trailer von Monster Hunter Wilds wissen solltet