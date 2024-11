Spieler in Monster Hunter Wilds bringen ihre Charaktere aus früheren Teilen zurück, verraten, was sie in der Zeit erlebt haben 

Viele Fans von Monster Hunter sind der Reihe bereits über Jahre hinweg treu ergeben. Einige Spieler nehmen nun die Beta von Monster Hunter Wilds zum Anlass, die Entwicklungen ihrer Charaktere zu teilen.

Was ist der Anlass? Mit Monster Hunter Wilds reiht sich am 28. Februar 2025 der neuste Ableger im Monster Hunter Franchise ein. Die vergangene Beta dazu zog bereits nach 20 Minuten über 360.000 Spieler an und auch MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski glaubt, dass es sich hier um das Spiel des Jahres 2025 handeln könnte.

Was wird geteilt? Spieler teilen bereits seit Beginn der Beta auf verschiedenen Social-Media-Plattformen ihre Jäger-Designs. Dabei loben sie vor allem die Möglichkeiten des Charakter Editors und wie verdammt gut die neuen Jäger aussehen. Einige nutzen ihn aber auch, um ihre Charaktere aus vorherigen Titeln nicht nur nachzubilden, sondern ihre Geschichten weiterzuspinnen und sie altern zu lassen.

Vom Jungjäger zum Veteranen

Die Geschichte(n) von Monster Hunter: Mittlerweile hat die Monster Hunter Reihe etliche Titel auf dem Buckel. Mit bald 27 Spielen über eine Zeitspanne von knapp 25 Jahren bringt das Franchise an sich bereits eine beachtliche Geschichte mit sich.

Kein Wunder also, dass auch die Spieler ihre eigenen Geschichten über ihre treuen Jäger mitbringen und diese auch gern mit anderen Fans teilen. Dabei stellt sich heraus, dass viele Fans ihre Charaktere nicht nur schon sehr lang begleiten, sondern sie diese auch mit jedem Titel weiterentwickelt haben.

So teilt Reddit-User GlarthirLover33 beispielsweise die gesamte Entwicklung seines Jägers seit Monster Hunter Freedom 2 und findet dabei nicht nur viel Zuspruch, sondern auch Gleichgesinnte.

Unter seinem Post finden sich viele Spieler, denen es ähnlich geht und die wiederum ihre Geschichten beitragen, wie beispielsweise:

TheVermillionJacket via Reddit: „Ich spiele seit MH1, habe meinen Charakter bis zu World gealtert, dann für Rise einen Sohn für ihn gemacht und jetzt ist er ein Erwachsener hier in Wilds.“

Requiem_draws via Reddit: „Ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin, der seinen Charakter mit jedem Spiel altern lässt. Ich spiele es, seit es zum ersten Mal auf der PS2 veröffentlicht wurde, also nichts als Falten und Grau den ganzen Tag!“

Manche Spieler haben auch ganze Familiengeschichten ersonnen oder nutzen die Möglichkeit ihre eigenen Katzen in Form von Palicos nachzubauen. Wieder andere erzählen davon, dass ihr Jäger beispielsweise zwischen zwei Spielen ein Auge im Kampf verlor oder sich neue Narben zuzog.

