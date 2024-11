Monster Hunter Wilds: Black Screen Fix – So behebt ihr das Problem

Der offizielle Release von Monster Hunter Wilds ist für den 28. Februar 2025 angesetzt – bis dahin bleibt den Beta-Spielern noch viel Zeit, ihre Charaktere zu perfektionieren und das Potenzial des Editors voll auszuschöpfen. Monster Hunter Wilds könnt ihr auch mit euren Freunden spielen: Monster Hunter Wilds verspricht 100 Spieler in einer Lobby im Multiplayer – Aber was heißt das?

Ihr könnt das Problem mit dem Black Screen aber schnell mit ein paar Klicks beheben. Dafür müsst ihr das Spiel erst einmal starten, um dann in die Einstellungen von Monster Hunter Wilds zu gehen. Dort könnt ihr das Upscaling ausschalten, was das Problem fixen sollte. MeinMMO zeigt euch, wo genau ihr diese Einstellung im Menü findet.

Monster Hunter Wilds befindet sich derzeit in der Beta, doch sie scheint nicht so rund zu laufen, wie sich das die Spieler wünschen würden. Viele klagen über einen Black Screen. MeinMMO verrät euch, wie ihr das Problem schnell und einfach lösen könnt.

