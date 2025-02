Eine Kreatur in Monster Hunter ist so süß, dass Spieler sich weigern, sie zu jagen

Freut ihr euch schon auf Monster Hunter Wilds oder setzt ihr beim neuesten Teil der Reihe aus? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare. Alle wichtigen Ereignisse, Leaks und Infos vor dem Start von Monster Hunter Wilds seht ihr in unserem Release-Ticker.

Einen Skill-Tree wie in anderen Rollenspielen gibt es in Monster Hunter Wilds nicht. Eure Fähigkeiten und Eigenschaften sind allesamt an eure Ausrüstung gebunden. So könnt ihr euren Spielstil jederzeit ändern.

Worum geht es in dem Spiel? In Monster Hunter Wilds dreht sich alles um die Jagd nach immer größeren und gefährlicheren Monstern. Diese könnt ihr alleine oder zusammen mit anderen Spielern bestreiten. Der grundlegende Gameplay-Loop sieht im Kern wie folgt aus:

Was ist das für ein Spiel? Monster Hunter Wilds ist ein Action-Rollenspiel vom japanischen Entwickler Capcom und der neueste Teil der Monster-Hunter-Reihe, die es nun schon seit über 20 Jahren gibt. Das Spiel erscheint am 28. Februar 2025 für folgende Plattformen:

