Monster Hunter Wilds: Der beste Build für das Leichte Bogengewehr im Endgame

Shadow of the Road spielt im feudalen Japan, erweitert das Setting jedoch um Magie, Yōkai und Steampunk-Maschinen. Auf Steam gibt es jetzt eine kostenlose Alpha.

Neues MMO auf Steam lässt euch Säbel-rasselnde Piraten spielen, Fans meinen: „Sieht aus wie das, was Skull and Bones hätte werden sollen“

Trotz über 500 Stunden in Souls-Spielen hat mich The First Berzerker: Khazan gebrochen

Shadow of the Road: Das Rollenspiel auf Steam bekommt eine kostenlose Alpha

Das Leichte Bogengewehr ist bekannt für seine extrem schnelle Feuerrate und die Durchdringung seiner Ziele. Um das noch weiter zu stärken, setzen wir auf Affinität und den Boost des rohen Schadens. Im Gegensatz zum Schweren Bogengewehr seid ihr viel mobiler auf den Beinen und könnt auch effektiver ausweichen. Es gilt also, das Ziel so oft es geht zu treffen und am Leben zu bleiben.

Dieser Build wird fortlaufend aktualisiert und je nach Updates auch komplett abgeändert, damit dieser der aktuellen Meta entspricht. Kommt also gerne nach jedem Update vorbei und schaut, was sich geändert hat.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to