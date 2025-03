Monster Hunter Wilds: Der beste Build für das Langschwert im Endgame

Nach 4.000 Stunden in Rainbow Six habe ich mich auf Siege X gefreut, doch es fehlt die erhoffte große Änderung

Mit dem Langschwert seid ihr immer nah am Feind dran. Wenn ihr also Abstand braucht oder euch der Kampf zu wild ist, solltet ihr als Zweitwaffe auf den Rathling-Phönix setzen.

Angriffe des Großschwerts sind schon schnell, aber damit ihr noch schneller werdet, soll das Wegsteck-Jwl eure Bewegungen verbessern. Zu guter Letzt seid ihr immer im Brennpunkt der Schlacht, weil ihr nah an den Gegner ran müsst. Um euch also überlebensfähiger zu machen, soll das Schutz-Jwl den erlittenen Schaden minimieren, während das Ausweich-Jwl euer Ausweichen verbessert.

Elemente wie Lähmung sind hier zweitrangig, was wichtig ist, sind vor allem konstant so viele Treffer wie möglich zu landen, um den Angriff und die Affinität zu erhöhen. Durch Raserei erhaltet ihr zudem einen Boost, was eure Affinität angeht, und mit der Explosionspest auch einen für euren Schaden.

Welcher ist der beste Build für das Langschwert? Das Langschwert ist eine sehr wendige und desaströse Waffe. Um sie stärker zu machen, müssen der Angriff und die Affinität erhöht werden. Da Elemente beim Langschwert aber nicht so stark sind wie bei anderen Waffen, fokussieren wir uns darauf, den Schaden zu maximieren – aus diesem Grund ist Explosion das passende Element dafür. Das Ziel ist es, so viele Treffer wie möglich zu landen, um die Perks zu aktivieren und Explosionspest auszulösen.

Dieser Build wird fortlaufend aktualisiert und je nach Updates auch komplett abgeändert, damit dieser der aktuellen Meta entspricht. Kommt also gerne nach jedem Update vorbei und schaut, was sich geändert hat.

