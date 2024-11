Monster Hunter Now bringt neue Season und 4 Dinge solltet ihr nicht verpassen

Der Winter bricht in Monster Hunter Now ein. Und mit ihm kommen gleich einige Highlights, die ihr nicht verpassen solltet.

Das ist die neue Saison in Monster Hunter Now: Wir starten in die vierte Saison, und die steht voll im Zeichen des Winters. Unter anderem startet das neue Tundra-Habitat, inklusive dazu passender Monster.

Wann geht es los? Die neue Saison beginnt am 12. Dezember 2024, um 00:00 Uhr.

Was sind die Highlights? Neben dem neuen Gebiet und frischen Monstern gibt es eine neue Waffe und eine wichtige Änderung bei Palicos.

Die wichtigsten Punkte führen wir euch unten auf.

1. Jetzt könnt ihr euren Palico anpassen

Die Palicos unterstützen euch in Monster Hunter Now von Anfang an, beispielsweise mit Farbbällen. Mit der neuen Season kommt nun endlich die Möglichkeit, euren Palico-Begleiter anzupassen. Die Möglichkeiten sehen so aus:

Fellfarbe ist anpassbar

Das Gesicht könnt ihr verändern

Ihr könnt ihm einen Namen geben

Diesen Palico könnt ihr dann auch mit der AR-Kamera fotografieren.

2. Neue Abenteuer in der Tundra

Das Tundra-Habitat ist verschneit und konfrontiert euch mit neuen Biestern, die ihr schon aus der Monster Hunter Reihe kennt. Die frischen Monster sind:

Tigrex

Lagombi

Volvidon

Somnacanth

Außerdem kehren die folgenden Monster zurück:

Barioth

Wulg

Cortos

Die neuen Monster trefft ihr erst in der Wildnis an, wenn ihr in der Story-Quest zur neuen Season vorankommt.

Tigrex trefft ihr in Jagd-Marathons und mit Glück auch in der Wildnis.

Lagombi kann nach dem Prolog erscheinen.

Auch das Tundrahabitat kriegt ihr nach dem Prolog, danach bleibt es permanent.

3. Die neue Morph-Axt

Neue Monster bedeuten neue Herausforderungen. Um die zu meistern, könnt ihr auch die neue Morph-Axt nutzen. Die wechselt zwischen dem Axtmodus für hohe Reichweite oder dem Schwertmodus für mehr Geschwindigkeit. Ihr kriegt sie durch Abschluss von Kapitel 2 der Vorsaison-Story.

4. Weitere Änderungen

Für die neue Season kündigte Niantic folgende weitere Änderungen an:

Jubelrufe, mit denen ihr die maximale Gesundheit eurer Freunde für den Tag erhöhen könnt

Einige Sets werden aktualisiert

Es gibt neue Fähigkeiten: Kritische Wildheit, gemeinsamer Schild und Morph-Boost

Neue Medaillen

Neue Vorratsobjekte

Ein Seasonpass zur neuen Season

Änderungen der Monster in der Wildnis

Insgesamt steht also einiges neues an, was ihr ab dem 12. Dezember in Monster Hunter Now entdecken könnt. Wenn ihr Season 3 noch abschließen wollt, solltet ihr das jetzt tun – ab Saison 4 wird es nicht mehr möglich sein, in der dritten Season weiter fortzuschreiten. Und wenn ihr einen genaueren Einblick haben wollt, was Monster Hunter Now eigentlich ausmacht: MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiss hatte gerade erst ein tolles Erlebnis mit Monster Hunter Now, über das ihr hier lest.