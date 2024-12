Alternative zu Monster Hunter wird mit riesigem Update umgekrempelt, kommt kostenlos auf Steam

Dauntless sollte einst als kostenlose Alternative Monster Hunter die Stirn bieten, ging jedoch durch den Release von Monster Hunter World unter. Am 05. Dezember 2024 wagt der Multiplayer nun einen Neustart und hat dabei nicht nur ein großes Update im Gepäck, sondern erscheint auch erstmals auf Steam.

Was ist das für ein Spiel? Dauntless ist ein Free2play-Spiel in dem ihr euch als sogenannter „Slayer“ auf Monsterjagd begebt. Ähnlich wie in Monster Hunter sammelt ihr dabei Monsterteile, um Ausrüstung und Waffen herzustellen. Dabei könnt ihr entweder allein oder im Koop mit anderen Slayern losziehen.

Dauntless bietet verschiedene Modi:

Jagdgründe: Offene Welten, in denen mehrere Monster auf dem gewählten Schwierigkeitsgrad gejagt werden können

Eskalationen: Aufeinanderfolgende Herausforderungen in einem Rogue-like-Umfeld

Prüfungen: Arenakämpfe gegen einzelne Gegner mit unterschiedlichen Herausforderungen

Fehde: Über 600 Level mit steigendem Schwierigkeitsgrad für mehrere Slayer

Spielen könnt ihr das Ganze auf PS4 / PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und dem PC. Bisher gab es den Titel nur bei Epic Games, mit dem Update wird er ab dem 5. Dezember 2024 endlich auch für Steam verfügbar sein. Zum Spielen über Steam wird allerdings trotzdem ein Account bei Epic Games benötigt.

Ein neuer Anfang mit Dauntless: Awakening

Was macht das Update anders? Unter dem Namen Dauntless: Awakening kommt mit dem Release auf Steam auch ein riesiges Update, welches das Spiel komplett überarbeitet. Neben einem frischen Grafikanstrich wurden auch das Fortschrittssystem, Haupt- und Nebenquest sowie der Schwierigkeitsgrad überarbeitet.

Zusätzlich sollen saisonale Jägerpässe und eine Art Lootboxen eingeführt werden, welche kosmetische Gegenstände beinhalten sollen. Die Entwickler versprechen “so viel Transparenz und Integrität wie möglich” bei den Lootboxen (via playdauntless.com).

Zusätzlich wurden die Monster mit neuen Verhaltensweisen ausgestattet und die Welten mit mehr Erkundungsanreizen ergänzt. Das Interface, das Kampferlebnis und einige weitere Punkte bekomemn ebenfalls eine Überarbeitung. Die gesamte Übersicht über alle Inhalte und Änderungen findet ihr hier.

Ob der Neuanfang den gewünschten Erfolg bringt, bleibt abzuwarten. Eine gute Grundlage dafür bietet Dauntless allemal, denn es bedient die Kernelemente der Spiele von Monster Hunter in einer kostenlosen und frischen Variante.

Das Studio hinter Dauntless hatte es in der Vergangenheit alles andere als leicht und musste sogar neue Projekte einstellen. Was das Problem war und warum Dauntless im ersten Ansatz nicht so erfolgreich war, wie geplant, lest ihr hier: Ein tolles MMO wollte wie Monster Hunter World sein: Jetzt steht das Studio vorm Aus