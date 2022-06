PS5 Drop am 29. Juni – 3 Händler könnten morgen verkaufen

Ihr wollt eine PS5 kaufen? Es mehren sich derzeit die Hinweise, dass es morgen sowohl bei Media Markt und Saturn als auch bei Amazon nach längerer Zeit nun endlich wieder so weit sein könnte. Wir von MeinMMO stellen euch alle dafür wichtigen Informationen vor

Was sind das für Hinweise bei Media Markt und Saturn? Bereits letzte Woche Mittwoch wurden bei den beiden Geschwisterkonzernen Media Markt und Saturn neue PS5-Bundles gelistet. Diese sind bei beiden Händlern identisch.

Ebenfalls finden sich auf den einzelnen Konsolen- und Bundle-Produktseiten beider Händler nun auch die sogenannte „Verfügbarkeitsampeln“ wieder. Das Erscheinen dieser hat in der Vergangenheit nahezu immer auf einen baldigen Drop hingewiesen.

Neben diesen recht klaren Indizien ist auch noch der Umstand, dass der letzte Drop beider Händler genau 40 Tage – und somit überdurchschnittlich lange – her ist, ein klarer Hinweis, dass da bald endlich wieder etwas kommen müsste.

Was sind das für Hinweise bei Amazon? Und auch bei Amazon Deutschland ist der letzte Drop bereits satte 26 Tage her.

Ein wenig kurios ist allerdings, dass der E-Commerce-Riese die begehrte Konsole im europäischen Ausland in den letzten Wochen trotzdem munter weiter verkaufte. So kam es in den letzten 14 Tagen jeweils zu zwei Drops von Amazon IT, UK und FR.

Da Mittwoch bisher der eindeutig präferierte Drop-Tag des Händlers war, rechnen wir uns für morgen, am 29. Juni, also durchaus gute Chancen aus, dass es auch hier nun endlich wieder einmal so weit sein dürfte. Sollte dem so sein, startet der Verkauf aller Wahrscheinlichkeit zwischen 9:00 und 11:00 Uhr.

So erhöht ihr schon jetzt eure Chancen bei einem Drop

Das solltet ihr tun: Packt euch die PS5 oder die entsprechenden Bundles bereits jetzt auf eure Merk- oder Wunschliste bei Media Markt, Saturn und Amazon. Häufig kommt ihr somit dann während dem Verkauf schneller an die Bundles.

Bei Amazon war bisher außerdem eine Prime-Mitgliedschaft Pflicht für die PS5-Verkäufe.

Es heißt auf den Produktseiten zwar, dass Prime-Mitglieder „vorrangig Zugriff“ haben, die Angebote sind erfahrungsgemäß aber immer so schnell weg, dass andere Personen gar nicht mehr zum Kaufen kommen. Amazon Prime könnt ihr auch erstmal 30 Tage kostenlos testen.

Auch knapp eineinhalb Jahre nach Markteinführung ist die PlayStation 5 also noch immer absolute Mangelware. Dementsprechend ist die Freude natürlich groß, wenn dann endlich wieder einmal Drops oder Verkaufsaktionen bei seriösen Händlern stattfinden.

Keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

Es kommt regelmäßig zu PS5-Angeboten bei den verschiedenen Händlern. Wenn ihr unseren Liveticker im Auge behaltet, sinkt die Chance, dass ihr die beliebte Konsole verpasst.

