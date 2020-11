Was hat sich gegenüber der vorherigen Version verändert? Wer Rohan schon früher gespielt hat, der findet sich in der Neuauflage gleich zurecht. Das grundlegende Spiel hat sich nicht verändert. Es sind aber einige Neuerungen hinzugekommen.

Was hat die Neuauflage zu bieten? Rohan: Eternal Vengeance spielt nach der Vernichtung der alten Welt. Der Neubeginn ist aber geprägt von altem Hass. Und in der Finsternis lauert auch etwas Böses…

Wann startete das neue Spiel? Der Startschuss fiel am 10. November am Nachmittag. Seitdem könnt ihr euch auf der offiziellen Website einen Account für das Free2Play-MMORPG anlegen, euch den Client herunterladen und mitspielen.

Wann schloss Rohan: Blood Feud seine Pforten? Das MMORPG wurde am 15. Oktober abgeschaltet. Schon bei der Ankündigung im Juli erklärte das Team aber, dass das MMORPG von etwas Neuem abgelöst werden soll. Was das war, verriet das Team damals aber nicht. Nun steht fest, dass es sich um eine Neuauflage mit dem Titel Rohan: Eternal Vengeance handelt.

