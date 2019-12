Das MMORPG MU Legend war kürzlich Opfer eines Hackerangriffs. Um den Schaden einzudämmen, musste das Spiel nun drei Wochen zurückgesetzt werden. Entsprechend mies ist nun die Stimmung in der Community.

Was war der Auslöser für den Rollback? Die Entwickler des MMORPGs MU Legend gaben bekannt, dass es zu einem Hackerangriff im Spiel kam. Das Team wollte nicht genau darauf eingehen, der Angriff soll sich aber auf die Spielökonomie ausgewirkt haben. Deswegen musste ein Rollback durchgeführt werden, um den Status vor dem Angriff wieder herzustellen.

Drei Wochen verloren …

Auf wann wurde das Spiel zurückgesetzt? MU Legends musste auf den Stand vom 26. November 2019 zurückgesetzt werden. Das heißt, es gab einen Rollback von drei Wochen.

Was haben die Spieler verloren? Im Grunde ist all das verloren, was in den vergangenen drei Wochen passiert ist. Dazu gehören unter anderem:

Jeglicher Handel unter den Spielern

Der Charakterfortschritt wurde zurückgesetzt

Alle erworbenen Redzen wurden auf den Stand vom 26. November resettet

Ausgegebene Redzen werden zurückerstattet

Gekaufte Items sind weg

Alle Charaktere, die in der Zeit erstellt wurden, sind gelöscht

Das Spiel befindet sich also auf dem Stand von 26. November und damit auch eure Charaktere und euer gesamter Spielfortschritt.

Gibt es eine Entschädigung? Webzen hat sich dazu bisher noch nicht geäußert. Es könnte aber sein, dass die vielen Beschwerden der Spieler doch noch eine Entschädigung mit sich bringen – sicher ist das aber nicht.

Die Community im Aufruhr

Wie reagieren die Spieler? Die Stimmung in der Community ist nicht allzu gut. Ein Rollback von drei Wochen ist schon eine sehr lange Zeit. In diesen Tagen erreichen manche Spieler sehr viel in MU Legend. Auch, dass alle neue erstellten Charaktere weg sind, ist sehr frustrierend.

SebaKaos schreibt etwa auf Steam: „Ich habe vor zehn Tagen mit MU Legend angefangen. Jetzt heißt es ‚Auf Wiedersehen‘. Es wird deinstalliert.“

DamnedPriest69 meint: „Ich habe nach dem 26.11. angefangen zu spielen und 62 Stunden Spielzeit. Was denkt ihr euch eigentlich dabei, die Spieler nicht für diese Spielzeit zu entschädigen? Ich erwarte eine Rückerstattung meiner Redzen!“

Nicht alle sind sauer. Denn immerhin war es nötig, einzugreifen, um die Wirtschaft wieder ins Lot zu bringen. Týr etwa findet es eine gute Sache: „Ja! Danke euch!“

Wie seht ihr das? Ein Rollback von drei Wochen ist schon hart. Sollte es eine Entschädigung geben?