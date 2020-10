Im Dezember startet das neue MMORPG Wild Terra 2 in den Early Access auf Steam. Zuvor lässt es euch jedoch kostenlos eine Demo ausprobieren, in der ihr euch ein erstes Bild vom Spiel machen könnt.

Was ist Wild Terra 2? Bei diesem Spiel handelt es sich um ein Sandbox-MMORPG in einer mittelalterlichen Welt, das an den Klassiker Ultima Online erinnern soll. Darin folgt ihr keinen Quests oder einer Story, sondern lebt das Leben eines Schmieds, Fischers, Seemanns oder tut einfach das, was ihr möchtet.

Für PvE-Fans bietet das Spiel Raids und Bossmonster in der offenen Welt. Ihr könnt außerdem eigene Häuser errichten und gemeinsam mit Spielern eine Stadt gründen und verwalten.

In Wild Terra 2 gibt es außerdem PvP in Form von Belagerungen, mit denen Städte und Festungen erobert werden können.

Was macht das Spiel interessant? Das MMORPG startet bereits mit einem großen Kontinent, soll aber mit jeder neuen Season um Gebiete, Kreaturen und auch verschiedene Biome erweitert werden.

In einem kommenden Gebiet soll beispielsweise ein eisiger, ewiger Winter herrschen. Dort wird es dann schwerer, Nahrung anzubauen oder sie zu finden.

Wer sich bereits ein Bild von dem Spiel machen wollte, musste bisher viel Geld für eine Alpha ausgeben oder auf Videomaterial zurückgreifen. Doch seit heute, dem 7. Oktober 2020, könnt ihr das MMORPG für eine Woche kostenlos testen.

Die volle Spielerfahrung noch vor dem Start

Was bietet die Demo? In der kostenlosen Woche, die vom 7. Oktober 19:00 Uhr an für 7 Tage laufen soll, könnt ihr das komplette MMORPG erleben. Es soll keinerlei Einschränkungen in Bezug auf Level, Inhalte oder Ähnliches geben.

Allerdings fehlen noch einige Features, wie die Roadmap zum Spiel zeigt. Besonders die versprochenen Festungskämpfe sind erst für Winter 2020 geplant.

In der Demo stehen Server aus 5 Regionen zur Verfügung, darunter auch ein spezifischer für Europa.

Roadmap zu Wild Terra im Jahr 2020.

Für wen ist die Demo interessant? Wer derzeit auf der Suche nach einem neuen MMORPG ist und alte Sandbox-Spiele ins Herz geschlossen hat, der sollte die kostenlose Woche nutzen, um sich mit dem Spiel vertraut zu machen.

Zudem sieht es derzeit so aus, als würde Wild Terra 2 später nicht Free2Play, sondern müsste einmalig gekauft werden, wie auch diese Buy2Play-MMORPGs. Darauf deuten zumindest die Backer-Pakete hin, die eine Vollversion des Spiels versprechen.

Wer die Katze nicht im Sack kaufen möchte, sollte das Demo-Event ebenfalls nutzen.

Wann erscheint das Spiel? Der Start der Early-Access-Version von Wild Terra 2 ist für Dezember 2020 geplant. Ein genaues Datum wurde noch nicht genannt.

Demo- und Alpha-Spieler haben dabei zum Start keinen Vorteil, denn der Fortschritt wird nach den Tests erstmal wieder gelöscht.

Neben Wild Terra 2 sind noch einige andere spannende MMORPGs in der Entwicklung. Wir verraten euch mehr zu den 8 aussichtsreichsten neuen MMOs und MMORPGs für 2020 und 2021.