Das MMORPG Wild Terra 2 startet im Dezember die Early-Access-Phase über Steam. Doch was erwartet euch überhaupt im Spiel? Ihr könnt schon vorm Release ins neue Online-Rollenspiel reinschauen.

Was ist Wild Terra 2? Das MMORPG versetzt euch in eine große mittelalterliche Welt, in der ihr euren eigenen Weg gehen könnt. Es handelt sich um ein Sandbox-Spiel, in dem ihr keiner vorgegebener Story oder Quests folgt.

Im Grunde erinnert das Spielprinzip stark an den Klassiker Ultima Online oder das MMORPG Fractured, das wie Wild Terra 2 gerade noch in der Entwicklung steckt.

Ihr lebt das Leben eines Schmieds, Fischers, Alchemisten, Seemanns, Händlers, Bauern oder Jägers oder tut einfach, was ihr wollt. Dazu ist es aber nötig, in der gefährlichen Welt zu überleben.

Ihr baut euch einen Unterschlupf, den ihr zu einem Haus oder einer Festung erweitert und könnt gemeinsam mit anderen Spielern sogar Städte gründen und verwalten.

PvP spielt ebenfalls eine Rolle. Es ist beispielsweise möglich, Belagerungen zu starten, um Festungen und Städte zu erobern.

Darüber hinaus beteiligt ihr euch an Raids und macht gemeinsam Jagd auf gefährliche Bossmonster.

Die Welt wird größer und größer

Was ist das Besondere am MMORPG? Wild Terra 2 besitzt den Untertitel „New Lands“. Und das hat einen Grund. Das Spiel startet mit einem großen Kontinent, soll aber pro Season um neue Länder erweitert werden. So wächst die Spielwelt nach und nach an.

Diese neuen Gebiete bringen weitere Biome, neue Kreaturen und sogar Regeländerungen mit sich. Beispielsweise kann auf einem neuen Kontinent ein ewiger, harter Winter herrschen und ihr müsst euch an diese Gegebenheiten anpassen. Es ist dann extrem schwer, unter diesen rauen Bedingungen etwas anzubauen oder überhaupt Nahrung zu finden.

Wer sich dieser Herausforderung stellt, der darf aber mit umso wertvolleren Belohnungen rechnen.

Gab es auch ein Wild Terra 1? Wild Terra 1 könnt ihr bereits seit Ende 2017 über Steam spielen. Im Grunde ist das Spielprinzip ähnlich zu Teil 2. Es handelt sich ebenfalls um eine Sandbox, in der ihr in einer Fantasywelt überleben und euren eigenen Weg gehen müsst.

Allerdings ist Wild Terra 1 ein 2D-Spiel, während Teil 3 auf 3D-Optik setzt.

Wenn ihr mal reinschnuppern wollt, dann könnt ihr das sogar gratis tun. Wild Terra 1 ist ein Free2Play-Spiel.

Wild Terra 2 könnt ihr schon jetzt in der Beta testen.

Wann kommt Teil 2? Der Start der Early-Access-Version von Wild Terra 2 ist für Dezember 2020 geplant. Ein Tag wurde noch nicht genannt.

Es ist allerdings jetzt schon möglich, reinzuspielen. Möchtet ihr Zugang zur aktuellen Beta haben, dann könnt ihr euch auf der offiziellen Website des MMORPGs eines der Gründerpakete kaufen. Für 49,99 Euro gibt es das Settler Access Pack, mit dem ihr direkt Zugang zur Beta erhaltet.

Bedenkt aber, dass es während der Testphase zu Wipes kommt und euer Fortschritt immer wieder gelöscht wird.

Möchtet ihr wissen, welche MMORPGs 2020 und darüber hinaus noch erscheinen sollen? Dann lest euch den MeinMMO-Artikel „17 spannende MMORPGs, die wir erst ab 2020 erwarten" durch.