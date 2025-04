Spieler verklagt Gaming-Entwickler, weil er in einem MMORPG mit Eiern und Sandalen beworfen wird

Der Entwickler eines chinesischen MMORPGs wird von einem Spieler verklagt. Dieser berichtet von psychischen Problemen durch eine Mechanik des Spiels.

Three Kingdoms Kill Online ist ein chinesisches MMORPG, welches von KoramGame entwickelt wird und im Browser gespielt wird. Es spielt in der Zeit der 3 Reiche in China und wurde 2009 veröffentlicht. In dem Spiel treten 4 – 8 Spieler in Duellen gegeneinander an, die zwischen 10 und 30 Minuten andauern.

Der ranghöchste Spieler des Spiels verklagt nun den Entwickler des MMORPGs. Der Grund: er wurde über 6 Monate im Spiel mit mehr als 4.800 Eiern und Sandalen beworfen.

Die neuen Saisons eines anderen MMORPGs seht ihr hier:

Mehr als 4.800 Eier und Sandalen und eine Klage

Was hat es mit den Eiern und Sandalen auf sich? Nach einem Duell können Spieler ihre Kontrahenten mit Eiern und Sandalen bewerfen, um ihren Unmut über ein verlorenes Match zu äußern. Das Werfen von Eiern und Schuhen ist in manchen Kulturkreisen eine Form des Protests.

Für manche Spieler ist das Werfen der Items außerdem eine Art, um nach der Niederlage ihr Gesicht zu wahren.

Warum verklagt der Spieler die Entwickler? Wie der Spieler mitteilt, wurde er in 6 Monaten 4.800-mal im Spiel mit den Items beworfen. Die Animationen der Würfe sind dabei für alle Spieler öffentlich sichtbar.

Dies sorgt laut des Spielers für psychische Probleme bei ihm. Er sagt dazu: „Jedes Mal, wenn ich mit Eiern beworfen werde, fühle ich mich in meinem Selbstwertgefühl verletzt und werde depressiv“.

Die Items sind, bis auf wenige Ausnahmen, nur gegen Echtgeld im Spiel erhältlich. Daher profitiere der Entwickler von dieser Funktion, weshalb der Spieler das Studio verklagt.

Wie reagiert der Entwickler? Die Klage des Spielers hat bereits Auswirkungen auf das Spiel. Laut des Entwicklers wird aktuell geprüft, wie man die Items beschränken und die Nutzung regulieren kann.

Außerdem kündigte der Entwickler an, dass sie in diesem Rechtsstreit bereit sind, mit dem Spieler und dem Gericht zusammenzuarbeiten.

Das Genre der MMORPGs ist seit vielen Jahren aus der Gaming-Szene nicht mehr wegzudenken. Dabei könnt ihr in den Vertretern dieses Genres nicht nur mit vielen Menschen zusammenspielen, sondern teils auch riesige Spielwelten erkunden. Wir zeigen euch die 13 größten Spielwelten, die ihr in einem MMORPG bereisen könnt.