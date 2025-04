Wir zeigen euch die 13 größten Spielwelten, die ihr in einem MMORPG bereisen könnt

MMORPGs sind unter anderem für große Spielwelten bekannt, doch einige Vertreter des Genres treiben es auf die Spitze: MeinMMO nimmt euch im Video mit zu den 13 größten Maps.

Wonach richtet sich diese Liste? Bei den hier genannten Spielen ist nicht die Größe der Spielwelt in Quadratkilometern entscheidend, sondern wie viel Zeit ihr darin verbringen könnt, bis ihr jeden Flecken der Map entdeckt habt. Viele Entwickler verraten ohnehin keine genauen Zahlen zur Größe ihres MMORPGs.

Die ursprüngliche Liste zu den 13 größten Spielwelten stammt von MeinMMO-Autor Cedric Holmeier, auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO findet ihr die Liste noch einmal ausführlich als schickes, vertontes Video:

Das erwartet euch im Video

Was wird im Video behandelt? Ob ihr dabei wie in Black Desert Online eine dichte Fantasywelt durchstreift oder die schier unendlichen Weiten des Weltalls in EVE Online bereist, ist egal: Hauptsache, die Welt ist groß und bietet auch nach langer Zeit noch neue Ecken zum Bestaunen.

Wenn möglich, nennen wir im Video auch konkrete Schätzungen. Wenn euch also interessiert, wie groß Azeroth in World of Warcraft oder Mittelerde in Der Herr der Ringe Online ist – beides und noch mehr erfahrt ihr im Video. Übrigens: Letztere soll laut einer Schätzung so groß wie ein deutscher Nachbarstaat sein.

Mit Albion Online ist auch ein MMORPG aus Deutschland auf der Liste vertreten. Das schafft es dank seiner großen, vor allem aber auch lebendigen Spielwelt, auf die Liste. Das MMORPG wandelt sich nämlich mit der Zeit und wird von den Spielern dynamisch geformt – wo heute noch nichts steht, könnte morgen schon mehr los sein.

Haben wir irgendein MMORPG vergessen? Schreibt uns gerne in die Kommentare, in welchen Spielwelten ihr euch am längsten umhergetrieben habt und ob wir vielleicht sogar eine vergessen haben, die eurer Meinung nach auf diese Liste gehört.