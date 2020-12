Was ist noch ein Problem? Das größte Problem von Inferna dürfte derzeit jedoch die Population sein. Laut Steamcharts kommt das MMORPG derzeit auf durchschnittlich 30 gleichzeitige Spieler. Im Peak waren in den letzten 30 Tagen 80 Nutzer gleichzeitig online. Das ist selbst für die noch überschaubare Welt von Inferna wenig.

Das ist neu in Inferna: Seit seinem Release hat Inferna nahezu alle 2 Wochen ein Update bekommen. Die haben das Spiel um etliche Inhalte erweitert, auch wenn nicht alles umgesetzt wurde, was ursprünglich in der Roadmap geplant war:

Insgesamt hat Inferna inzwischen 1.662 Bewertungen auf Steam bekommen. Davon sind 62 % positiv. Auffällig ist, dass die Bewertungen gerade in den letzten 30 Tagen mit 77% größtenteils positiv ausfallen. Wir schauen, was sich verändert hat.

Was ist das für ein Spiel? Inferna ist ein Free2Play-Fantasy-MMORPG , das aufgrund seiner Optik und Inhalte oft als „Metin 3“ bezeichnet wurde. Es befindet sich seit 2016 in der Entwicklung und wird von einem Indie-Studio mit nur 3 Mitarbeitern umgesetzt.

Am 20. Dezember 2019 startete das MMORPG Inferna in den Early Access auf Steam. Damals haben wir von MeinMMO über die starke Kritik berichtet, die das Spiel einstecken musste. Doch wie sieht es ein Jahr später aus?

