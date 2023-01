Verratet uns eure MMORPG-Geheimtipps, die jeder kennen sollte

Welche MMOs und MMORPGs verdienen eurer Meinung nach mehr Aufmerksamkeit? Erzählt uns mehr über sie und verratet, warum sie mehr Spieler haben sollten.

MMOs gehören in der Gaming-Branche zu einem stark umkämpfen Bereich. Im Gegensatz zu Singleplayer-Spielen wie God of War oder Legend of Zelda, müssen sie es schaffen, ihre Spieler über einen längeren Zeitraum an sich zu binden.

Das sorgt für höhere Spielerzahlen und somit auch für mehr Geld in der Kasse, das durch Abo-Services, Cash-Shop-Einkäufe und andere Arten von Microtransactions reinfließt.

Im Laufe der Zeit haben sich auf dem Markt daher einige Titel stark durchsetzen können, von denen jeder zumindest schon mal gehört hat. Ob WoW, FFXIV, ESO, Guild Wars 2 oder EVE, MMORPG-Fans kennen sie alle und wissen, was sie dort erwartet.

Doch immer wieder gibt es MMOs, die es schaffen, eine Nische zu füllen und sich dort zu etablieren. Sie sind kleiner als die Platzhirsche, bieten aber dennoch Spielspaß. Nur kennt sie kaum einer, weil sie keine großen Marketing-Kampagnen mit vielen Trailern betreiben können.

Kennt ihr solche Spiele, die eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätten?

Wo kann ich denn abstimmen? Bei dieser Umfrage macht unser übliches Umfrage-Tool Pause und wir überlassen stattdessen euch das Feld. Wir wollen von euch wissen, welche Multiplayer-Spiele eure “rohe Diamanten” oder “seltene Perlen” sind, die kaum jemand kennt.

Erzählt uns unter dem Artikel, welche kleineren MMOs oder MMORPGs ihr sehr gerne spielt und anderen empfehlen würdet. Was daran macht euch besonders viel Spaß? Was sind ihre Stärken und was sind die Schwächen? Haben sie Features, die sie von anderen MMOs abheben und einzigartig machen? Welche Tipps würdet ihr den Neueinsteigern auf den Weg geben?

Verratet es uns in euren Kommentaren.

