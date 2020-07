Am 24. August erscheint für die PC-Version des MMORPGs The Elder Scrolls Online (ESO) der neue DLC Stonethorn. Dort erwartet euch unter anderem ein Dungeon voller Untoter.

Was ist das für ein Dungeon? Kastell Dorn ist eine mysteriöse Festung, in welcher die geheimnisvolle Fürstin Dorn eine Armee aufgestellt hat. Doch im Umland häufen sich Fälle von Vermissten und alles deutet darauf hin, dass die Burgherrin etwas damit zu tun hat.

Ihr sollt einen Angriff auf das Kastell leiten und werdet dabei von dem NPC Gwendis begleitet, die den Kennern der Story von ESO aus dem Hauptspiel bekannt sein dürfte. Eure Aufgabe lautet, die Fürstin Dorn aufzuhalten, bevor sie ihre Armee auf Himmelsrand loslassen kann.

Kastell Dorn ist Heimat von Untoten und des gefährlichen Todeshundes!

Eine Burg voller Untoter

Was erwartet euch in der Burg? Es handelt sich eine Festung, in der die Untoten hausen. Überall werdet ihr auf die lebenden Toten treffen und euch bis zur Fürstin durchkämpfen müssen. Zu euren Gegnern gehören Skelette, Zombies, Blutschergen und vampirische Bestien sowie noch viel schlimmere Kreaturen.

Auch Bossmonster erwarten euch:

Ein riesiger Todeshund

Mächtige Vampire

Vaduroth, der Diener der Deadra-Fürstin Nocturnal, der in der Schlacht gefallene Vampire wiederbelebt

Fürstin Dorn

So passt das neue Abenteuer perfekt in die Story rund um das Schwarze Herz von Skyrim und der Erweiterung Greymoor, in der es ja um Untote und Vampire geht.

Welche Belohnungen erwarten euch? Die Burg beherbergt uralte Schätze, die ihr euch aneignen könnt. Dazu gehört unter anderem das mächtige Set Talfygs Verrat.

Mit diesem leiten Rüstungsset steigert ihr eure Magiekraft. Das Set macht euch aber auch schwächer gegenüber Schaden von Flammen- und Kriegergilden-Fähigkeiten.

Ihr erhaltet außerdem das Maskenset von Fürstin Dorn, welches nicht nur euren Gegnern Schaden zufügt, sondern sie schwächt und euren Verbündeten die Synergie sanguine Explosion gewährt.

Besondere Titel und die Möglichkeit, euer Erscheinungsbild in einen Vampirschergen zu verwandeln gehören mit zu den Belohnungen, solltet ihr das neue Dungeon meistern.

Das Set Talfygs Verrat erwartet euch als Belohnung im Kastell Dorn.

Wann kommt der Dungeon? Kastell Dorn ist einer von zwei neuen Dungeons, die mit dem ESO-DLC Stonethorn eingeführt werden. Dieser erscheint am 24. August. Die Fassung für Xbox One und PS4 erscheint am 1. September.

Update 27 des MMORPGs wird zeitgleich mit dem DLC veröffentlicht, steht euch aber im Gegensatz zu Stonethorn dann kostenlos zur Verfügung.

Möchet ihr in das MMORPG The Elder Scrolls Online neu eintauchen? Dann solltet ihr zum Einsteig einige Fehler vermeiden, die schnell gemacht sind. MeinMMOs ESO-Expertin Larissa Then erklärt euch, welche 5 Anfängerfehler sich vermeiden lassen.