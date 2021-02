Erzählt mal: Was macht für euch eine gute Gilde in MMORPGs aus?

Welche Erwartungen habt ihr an eine gute Gilde? Wie geht ihr vor, wenn ihr nach Anschluss in MMORPGs sucht? Habt ihr eine Check-Liste, die eine gute Gilde für euch erfüllen muss? Oder gründet ihr lieber eine eigene Gilde, in der ihr das Sagen habt?

Eure Meinung ist gefragt: Die Suche nach einer Gilde, in die man richtig gut reinpasst, kann in einem MMORPG manchmal echt lange dauern. Es spielen viele Faktoren eine Rolle, ob man sich wohlfühlt oder lieber doch nach einem anderen Zuhause sucht. Aber welche sind es bei euch?

Mit der Zeit haben die Entwickler neue Features in ihre Spiele eingebaut, um Gilden für die Spieler interessanter und attraktiver zu machen. Dazu gehört nicht zuletzt das Gilden-Housing, das in manchen MMORPGs verfügbar ist, oder diverse andere Boni, die die Spieler nutzen können, wenn sie einer Gilde beitreten.

