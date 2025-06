Oh je … das größte neue MMORPG 2025 soll nur eine „schlechte Imitation“ von New World sein

Auf kaum ein MMORPG warten Spieler aktuell so gespannt wie auf Chrono Odyssey, das noch 2025 an den Start gehen soll. Ein Gaming-Magazin durfte das Spiel bereits selbst ausprobieren, liefert aber einen eher enttäuschenden Ersteindruck.

Woher kommt dieser Eindruck? Kakao Games, der Publisher von Chrono Odyssey, gab der englischen Gaming-Webseite Massively Overpowered einen ersten Einblick in das neue MMORPG. Dabei durfte ein Redakteur auch selbst Hand anlegen und das Spiel testen.

Der Ersteindruck aus diesem Event ist allerdings kein allzu guter. Das Spiel wirke nämlich eher wie eine Imitation von New World – und eine schlechtere obendrein.

Einen Trailer zu Chrono Odyssey seht ihr übrigens hier:

Sehr viele Gemeinsamkeiten, aber noch weniger Feinschliff

Welche Ähnlichkeiten zu New World bestehen? Diese Liste ist lang, hier also einmal die wichtigsten Gemeinsamkeiten zusammengefasst:

Jede der 6 Klassen in Chrono Odyssey hat Zugriff auf 3 exklusive Waffentypen. Von denen könnt ihr immer zwei gleichzeitig ausrüsten, um im Kampf zwischen ihnen zu wechseln – wie in New World gehe es darum, die zur Situation passende Waffe zu finden, und nicht um Schadensmaximierung.

Ebenfalls wie in New World hat jede Waffe ihren eigenen Fähigkeitenbaum, den ihr durch das Töten von Gegnern mit dieser Waffe levelt. Anders als im Vorbild schaltet ihr hier aber wohl ein paar mehr aktive Fähigkeiten frei.

Gegner in der offenen Spielwelt sind durchaus gefährlich und man muss aktiv ausweichen oder blocken (wenn es die Waffe erlaubt), so wie früher in New World. Das Management von Heiltränken und Ausdauer spielt ebenfalls eine wichtige Rolle im Kampf.

Auch beim Crafting sei die Inspiration spürbar. Nahezu alles in der Spielwelt lasse sich einsammeln und selbst das Interaktions-Icon sähe dem in New World zum Verwechseln ähnlich aus.

„Es ist schwer, nicht zu dem Schluss zu kommen, dass Chrono Odyssey als direkter Konkurrent zu New World entwickelt wurde“, schreibt Massively Overpowered. Es wirke aber deutlich weniger ausgereift als New World, sodass es kaum einen Grund gäbe, sich für das Spiel statt für sein Vorbild zu entscheiden.

So seien zum Beispiel die Animationen in Chrono Odyssey nicht unbedingt schlecht, würden aber eher an ältere Action-MMOs wie Neverwinter erinnern. An die Animationsqualität eines New World käme das MMORPG – zumindest zum jetzigen Stand – einfach nicht heran.

Auch das Potenzial vom „Chronotector“ – einem Artefakt, das die Zeit manipulieren kann – werde noch nicht voll ausgeschöpft. Dort schalte man vor allem Standardfähigkeiten wie etwa einen AoE-Stun oder die Fähigkeit, Höhen hinunterzugleiten, frei.

Die große Frage ist nun, wie viel davon bis zum Release noch ausgebügelt wird. Bei der Version, die das Magazin gespielt hat, handelte es sich um einen unfertigen Build, ja – das Spiel soll aber auch schon 2025 erscheinen. Wann genau, ist aber noch unklar.

Ob Chrono Odyssey den hohen Erwartungen gerecht werden kann, bleibt abzuwarten – spätestens bis zum Release. Wer nicht so lange warten will, kann aber jetzt schon einige richtig gute MMORPGs oder MMOs zocken. Unsere Auswahl der 10 besten bekommt ihr hier: Die 10 aktuell besten MMOs und MMORPGs 2025