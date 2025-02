Das erfolgreichste MMORPG aus Deutschland hatte 28 Jahre lang nur 4 Klassen – Jetzt soll eine 5. kommen

Black Ops 6 Zombies: So löst ihr das Easter Egg in The Tomb

Warum kommt die neue Klasse erst so spät? Vor der Entscheidung, eine neue Klasse ins Spiel zu bringen, haben sich die Entwickler lange gesträubt. Sie sollte sich natürlich in die Welt einfügen und im Vergleich zu den bestehenden Klassen eine starke Option darstellen, aber keine verdrängen.

Was kann die neue Klasse? Der Mönch setzt auf einen Mix aus Kampfkünsten und mystischen Fähigkeiten. Er kann Verbündeten Buffs verleihen und sie heilen, während er im Kampf auch mit bloßen Fäusten effektiv Schaden austeilen kann – er ist die erste Klasse in Tibia, die den seit rund 20 Jahren im Spiel befindlichen Faustkampf-Skill primär nutzt.

Seit Release, der inzwischen schon 28 Jahre her ist, standen Spielern des MMORPGs nur 4 Vocations – so heißen die Klassen in Tibia – zur Auswahl: Druide, Ritter, Zauberer und Paladin. Mit dem Mönch kommt bald eine 5. Vocation hinzu.

Um welches Spiel geht es hier? Die Rede ist von Tibia. Das Fantasy-MMORPG wird von CipSoft in Regensburg entwickelt und erschien ursprünglich im Jahr 1997. Trotz seines hohen Alters konnte der Entwickler im letzten Jahr Rekordgewinne verzeichnen (via Gameswirtschaft ).

