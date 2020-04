Das deutsche Entwicklerstudio tool1 hat sein erstes Projekt angekündigt. Dabei handelt es sich um den MMO-Shooter The Invitation. Dieser sieht optisch sehr stark aus und setzt darauf, dass die Spieler sich gegenseitig beschäftigen.

Was ist das für ein Spiel? Der PvX-MMO-Shooter The Invitation spielt im Jahr 2081 in einem heruntergekommen Osteuropa, hat aber sonst einen sehr modernen Ansatz.

So sollen neben dem für Loot-Shooter typischen Belohnungen die Spieler im Vordergrund stehen. Sie sollen auf jede erdenkliche Weise miteinander interagieren können:

So könnt ihr euch einerseits gegenseitig Quests in Form von Attentaten oder Einladung zu einem gemeinsamen Überfall stellen.

Anderseits könnt ihr euch aber auch beim Abschluss von Missionen behindern, immerhin ist PvP möglich.

Besonders die eigenen Quests scheinen eine große Rolle zu spielen. Der Trailer und die Webseite deuten bereits an, dass die Spieler sie recht einfach erstellen und die Belohnungen festlegen können. So sieht man, wie ein Spieler ein Medi-Pack anfordert, das direkt per Drohne von einem anderen zugestellt wird.

Spieler-Quests wären eine spannende Neuerung, an der viele andere Spiele gescheitert sind. Sogar eigene Texte sind möglich, für einen persönlichen Touch.

Spieler-Quests als Kern-Feature

Was ist so besonders an den Spieler-Quests? Seitdem es Online-Spiele gibt, stellen sich Spieler schon gegenseitig Herausforderungen. Doch ein echtes System, über das die Spieler automatisiert Quests erstellen und Belohnungen verteilen können, gestaltet sich als schwierig.

Eines der besten Systeme hatten die MMOs Neverwinter und Star Trek Online mit der Foundry, über die sich Quests und Instanzen designen ließen. Doch die wurde eingestellt, weil es technische Probleme gab und alle Inhalte ständig geprüft werden mussten.

Das System des neuen Shooters sind hingegen einfacher, aber dementsprechend funktioneller aus. In eine ähnliche Richtung wollte auch das ambitionierte MMORPG Chronicles of Elyria gehen, das jedoch mit finanziellen Schwierigkeiten kämpft.

Was zeigt der Trailer noch? In dem Video sieht man zudem einige Gameplay-Szenen, darunter ein kurzer Kampf gegen ein Alien mit dem Namen „Junk Eater“.

Außerdem betont der Trailer mit Text und Sound, dass The Invitation viel Wert auf die Interaktion zwischen den Spielern legt.

Einzigartige Geschichte und erste Tests 2021

Worum geht es in The Inviation? Die Story des Shooters ist ebenfalls interessant. So ist der Planet Erde derzeit so heruntergekommen, weil Aliens die Menschheit kontaktiert haben. Seitdem haben sie Zugang zu neuen Welten und viele sind zu anderen Metropolen weitergezogen.

Nun leben nur noch vereinzelte Menschen und unbekannte Aliens auf der Erde. Sie streiten sich um Beute, aber auch wichtige Standorte wie Fabriken.

Im Hintergrund sieht man eine Armory, ein wichtiger Ort, um neue Munition oder andere nützliche Items herzustellen.

Gibt es Konsequenzen für den Tod? The Invitation setzt auf Full-Loot. Wer also an einem Gegner stirbt, egal ob Monster oder ein anderer Spieler, verliert sein gesamtes Hab und Gut.

Das dürfte nicht jedem gefallen, sorgt aber auch für einen ganz eigenen Reiz.

Wann erscheint The Invitation? Aktuell ist der Release des Shooters noch weit entfernt. Zurzeit wird an der Kickstarter-Kamapgne gefeilt, die starten soll, sobald sich 1.000 Mitglieder auf dem dazugehörigen Discord-Server eingefunden haben. Am 11. April um 17:00 Uhr befanden sich immerhin schon 462 Mitglieder dort.

Eine erste Test-Phase für Unterstützer ist für Mai 2021 geplant. Wie es danach weitergeht, steht derzeit nicht fest.

Falls ihr auf der Suche nach einem neuen Shooter seid, haben wir hier die besten Titel im Jahr 2020 zusammengestellt.