Ein Mitarbeiter rächt sich an seiner Firma, indem er einen „Kill Switch“ entwickelt, der die Systeme seines Arbeitgebers nach seiner Entlassung lahmlegte

Obwohl wir enttäuscht sind, respektieren wir das Urteil der Jury. Er und seine Unterstützer glauben an seine Unschuld, und diese Angelegenheit wird in der Berufungsinstanz überprüft werden.

Wie ging die Sache aus? Jetzt drohen dem ehemaligen Mitarbeiter für den hohen verursachten Sachschaden 10 Jahre Haft. Gegen das Urteil will der Angeklagte jedoch in Berufung gehen, erklärte sein Anwalt, da man fest von seiner Unschuld überzeugt sei:

Den größten Schaden richtete er jedoch mit dem „Kill Switch“ an: Laut des US-Justizministeriums wurde dieser Code „bei seiner Kündigung am 9. September 2019 automatisch aktiviert und betraf Tausende von Unternehmensnutzern weltweit“, was einen Sachschaden in Höhe von Hunderttausenden Dollar verursacht haben soll.

Um sein Unternehmen für seine Entlassung zu bestrafen, entwickelt ein ehemaliger Mitarbeiter eine Software, die einen hohen Sachschaden verursacht. Jetzt drohen dem IT-Ingenieur 10 Jahre Haft. Er will aber dagegen in Berufung gehen.

