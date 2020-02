Mit welcher MMO-Figur würdet ihr am Valentinstag ausgehen?

Valentinstag steht vor der Tür und wir bei MeinMMO wollen mit euch zusammen unsere Fantasie spielen lassen. Mit welchem MMO-Charakter würdet ihr ausgehen, wenn ihr könntet?

Worum geht’s hier? Hand hoch: Wer hier hat schon mal von einem fiktiven Charakter geschwärmt? Sie sind häufig so konzipiert, dass sie stark, attraktiv, reich wirken, haben tolle Charaktereigenschaften und nur einen einzigen großen „Nachteil“: Es gibt sie nicht.

Aber stellt euch kurz vor, ihr sitzt gerade nicht vor dem PC oder schaut auf euer Smartphone. Sondern ihr steht vor einem Charakter aus eurem Lieblings-MMO und er oder sie lädt euch auf ein romantisches Dinner ein.

Bei welchem Charakter würdet ihr Ja sagen? Versetzt euch also gedanklich in die Situation und überlegt.

Echte Frauen sind was für Casuals – Heiratet im VR eine Anime-Figur!

Welcher Charakter könnte es sein? MMO-Spiele haben häufig eine große Auswahl an bunten Persönlichkeiten, die uns abholen und in die Story reinziehen sollen. Viele sind darauf ausgelegt, uns zu gefallen, egal ob rein optisch oder von der Persönlichkeit her.

Es kann einer der Helden des MMOs sein, der euch immer beisteht und im Laufe der Kampagne unterstützt

Ein Nebencharakter, der zwar keine große Rolle spielt, aber trotzdem viel interessanter ist, als die eigentlichen Helden

Einer der Bösewichte, der vielleicht gar nicht richtig böse ist, sondern nur missverstanden?

Einer der Bösewichte, der wirklich richtig böse ist, aber genau das macht ihn so cool

Die Möglichkeiten sind so unendlich und vielfältig, wie es Charaktere in MMOs gibt. Jeder von uns hat einen eigenen Geschmack und würde sich für einen anderen Charakter entscheiden.

Also lasst uns zusammen fantasieren: Welchen MMO-Charakter würdet ihr gerne auf ein Date einladen und warum? Sind es mehrere Charaktere? Was macht sie für euch attraktiv?