Mit GeForce RTX 5080: Starker Gaming-Laptop von HP erreicht neues Preistief

HPs gut bewerteten Gaming-Laptop Omen Max 16 gibt es mit Nvidias GeForce RTX 5080 gerade besonders günstig im Angebot.

HP Gaming-Laptop mit GeForce RTX 5080 um 17% reduziert

Jetzt zum Angebot

Den starken Gaming-Laptop Omen Max 16 von HP bekommt ihr im Angebot bei Amazon gerade um 17 Prozent reduziert und damit fast 500 Euro günstiger. So günstig gab es das Modell in dieser Variante bisher noch nicht und es handelt sich derzeit auch um einen der günstigsten Gaming-Laptops mit GeForce RTX 5080 überhaupt.

Letztere sorgt in Verbindung mit dem ebenfalls schnellen 24-Kern-Prozessor Core Ultra 9 275HX von Intel für flüssige Bildraten in aktuellen Spielen mit hohen Grafikeinstellungen. Dazu gibt es reichliche 32 GByte DDR5-RAM und eine performante 1-TB-SSD, auf der zudem auch Windows 11 bereits vorinstalliert ist.

Ein weiteres Highlight ist zudem das 16 Zoll große IPS-Display mit 1.920 × 1.200 Pixeln und 165 Hertz Bildwiederholrate sowie G-Sync. Dazu gibt es unter anderem auch eine RGB-beleuchtete Tastatur, ein Alu-Gehäuse, zwei DTS:X-Ultra-Lautsprecher und zahlreiche Anschlüsse. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

Gaming-Laptop HP Omen Max 16 (ah0293ng) mit GeForce RTX 5080 für 2.375,40 Euro statt 2.849 Euro bei Amazon

In den Rezensionen dort kommt der Laptop mit durchschnittlich 4 von 5 Sternen gut weg, wobei meist die hervorragende Performance gelobt wird, während es zwei Bewertungen mit technischen Problemen gibt. Auch im Test bei GameStar kam eine ansonsten ähnliche Ausstattungsvariante des Omen Max 16 mit schnellerem OLED-Display gut weg:

[…] Dieser Gaming-Laptop ist einfach ein rundum durchdachtes Produkt mit klarem Fokus darauf, was man als Anwender wirklich braucht und was einem hilft. Das gefällt mir richtig gut und macht den OMEN Max 16 zu einem der besten Gaming-Laptops, die ich je in den Händen hatte. Kevin Nielsen, GameStar

Weitere Angebote: Luxus-Maus, Battlefield-PC, Gaming-Headset und Razer-Maus

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel ein limitierte und fast vergriffene Luxus-Gaming-Maus von Asus sowie ein Traum-PC für Battlefield-Fans mit GeForce RTX 5070 Ti, Ryzen 7 9800X3D, Spielvollversion und exklusiver Battlefield-Gravur.

Außerdem bekommt ihr ein Gaming-Headset mit Studio-Qualitäten von Beyerdynamic zum Tiefstpreis und mit der Razer Viper V4 Pro auch noch eine weitere Gaming-Maus aus dem High-End-Bereich deutlich günstiger.

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