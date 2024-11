Mit einer Alternative zu Dark Souls auf Steam habe ich über 100 Stunden verbracht – Kostet aktuell so viel wie ein McDonalds-Menü

Auf Steam gibt es Nioh in der Complete Edition gerade für 11,49 € statt 49,99 €. Das entspricht ungefähr dem Preis vieler McDonalds-Menüs (via https://fastfoodpreise-info.de/ ).

Der befriedigende Gameplay-Loop und das Setting haben dafür gesorgt, dass ich das Spiel nicht weglegen konnte . Mit all den Nebenmissionen, dem Farmen, den DLCs und dem Bauen von Builds verbrachte ich über 100 Stunden. Auf howlongtobeat.com liegt die Hauptstory der Complete-Edition im Schnitt bei 42 Stunden. Will man wirklich alles machen, dann kommt man wohl im Schnitt auf 143 Stunden.

Fans japanischer Mythologie werden sich wohlfühlen. Die Story ist recht absurd: Man spielt William Edwards, der im 16. Jahrhundert während eines Krieges am Anfang der Edo-Periode in Japan landet, um seinen Schutzgeist zu retten. Dort muss er sich gegen unzählige Yōkai, japanische Geister und Dämonen, behaupten.

Die Varianz aus verschiedenen Waffen und Ausrüstungsteilen erinnert dabei an Diablo. Es gibt Set-Boni, skalierende Stats und natürlich auch Level-Ups, mit denen man ordentlich Punkte in gewünschte Werte stecken kann.

Was macht Nioh so gut? Nioh hat keine perfekt strukturierte Open World und versteckte Lore. Es ist ein missionsbasiertes Soulslike, das primär auf Loot und Builds setzt. Und genau das macht es so gut. Die Missionen sind kurzweilig, bieten kleine offene Areale und damit einen guten Flow für Looten und Leveln.

