Dieses Minecraft-Texture-Pack ist nichts für leicht Verwirrte. Es gibt Blöcke in Blöcken, damit die Konfusion perfekt ist.

Einer der wohl größten Dauerbrenner in der Videospielgeschichte dürfte Minecraft sein. Das liegt nicht nur an seinem entspannenden Gameplay und den schier endlosen Möglichkeiten, sondern auch an der Modding-Community, die immer wieder eigene Abwandlungen des Spiels oder besonders schicke Texture-Packs entwirft. Eines dieser Texture-Packs hat in der Community großes Ansehen erlangt und jede Menge Reaktionen hervorgerufen.

In diesem Texture-Pack bestehen nämlich sämtliche Blöcke aus anderen Minecraft-Blöcken.

Was macht das Texture-Pack so besonders? Auf den ersten Blick unterscheidet sich das „Blocks in Blocks“-Pack kaum von dem Standard-Skin, den Blöcke in Minecraft haben. Erst, wenn man genauer hinsieht, erkennt man, dass die einzelnen Texturen der Blöcke aus zahlreichen kleineren Blöcken zusammengesetzt sind. Das sorgt vor allem für Verwirrung, wenn man sich nah an Blöcken befindet.

Wo kann man das Texture-Pack herunterladen? Wer selbst Minecraft mit „Blöcken aus Blöcken“ spielen will, kann sich das entsprechende Texture-Pack herunterladen und installieren. Das ist über diesen Link zu resource-pack.com hier möglich.

Wusstet ihr, dass sogar der Vatikan es mit einem Minecraft-Server versucht hat?

Texture-Pack verbraucht viel Leistung: Wer dieses Ressource Pack verwenden will, sollte aber einen soliden Rechner haben. Denn trotz der minimalistischen Grafik verbraucht Minecraft recht viel RAM bei hochauflösenden Textur-Paketen. Zum Vergleich: Das Standard-Pack hat eine Auflösung von 16×16 (=256) pro Blockseite, das „Block in Block“-Pack kommt hingegen auf 256×256 (=65.536) – es ist also 256-mal so groß wie die Standard-Texturen.

Mehr Texture-Packs, die euer Minecraft schön aussehen lassen, haben wir euch hier vorgestellt.

So reagieren die Spieler: Mit deutlich über 70.000 Upvotes im Subreddit von Minecraft ist dieses Texture-Pack ein absoluter Ausreißer. Es gibt zahlreiche Reaktionen, die zwischen Bewunderung für den Erschaffer und lustigen Kommentaren rangieren. Hier sind einige Auszüge davon.

So sagt NeoZenith1:

Ich glaube, so muss sich LSD anfühlen.

ItzSh0ckerz stellt fest:

Mein Verstand hat sich heruntergefahren, nachdem ich das gesehen habe.

Und joeisgreat123 stellt die wichtigste Frage:

Sind diese Blöcke auch aus Blöcken gemacht?

Leider sind sie das nicht, aber dann würde wohl jeder Rechner in die Knie gehen.

Mit was für einem Texture-Pack erlebt ihr Minecraft? Oder seid ihr beim Standard-Aussehen geblieben?