Kleines Minecraft-Update sorgt für große Diskussion – „Das ist wie 1984!“

Minecraft teilt sich in Java und Bedrock – Neuer Trailer zeigt, was sich mit den Editionen ändert

Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

Was haltet ihr von dem Update? Findet ihr ein zentralisiertes Meldesystem sinnvoll und richtig oder ist es problematisch? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Die Server-eigene Moderation ist laut Duncan in solchen Fällen nicht wirksam, da die Besitzer der besagten Server die Meldungen nicht ernst nehmen oder sogar selbst Täter sein können. Es steht daher nicht in ihrem Interesse, solche Meldungen zu behandeln.

Als „Grooming“ bezeichnet man in der Pädokriminalität die gezielte Kontaktaufnahme Erwachsener mit Kindern, um stufenweise Vertrauen zu gewinnen. Die Kinder werden somit „zurechtgemacht“ und etwa auf Treffen vorbereitet mit Missbrauchsabsicht vorbereitet. Bei Grooming, das im Internet passiert, spricht man auch von „Cyber-Grooming“. Mehr dazu in unserem Podcast mit einem Cyber-Kriminologen.

Das Update wurde von diesem Teil der Community zu „1.19.84“ umbenannt – eine Anspielung an das Buch 1984 von George Orwell, in dem es um dystopische totalitäre Zukunft geht (via Wikipedia ). Einige rufen dazu auf, das System absichtlich zu missbrauchen, um Mojang dazu zu bewegen, es wieder zu entfernen. Andere drohen dem Entwickler mit Boykott ihres beliebten Spiels.

Es ist nun also möglich, Spieler zu melden, die Nachrichten mit verbotenen Inhalten beinhalten, wie etwa Kindesmissbrauch, Hate Speech, sexuelle Belästigungen, etc. Spieler können für die Meldung mehrere Nachrichten markieren, die als Beweise dienen sollen.

Was ist das für ein Update? Bei 1.91.1 handelt sich um ein kleines Update der Java Edition von Minecraft, das am 27. Juli online ging. Neben kleineren Bug-Fixes hat es vor allem das neue Feature des Chat-Reports ins Spiel gebracht.

