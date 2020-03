Minecraft: Nie mehr verlaufen – Ihr könnt endlich Wegpunkte setzen

Nach vielen Jahren bringt Minecraft ein begehrtes Feature. Künftig könnt ihr „Waypoints“ setzen und müsst euch nie wieder verlaufen.

Ein langjähriges Problem in Minecraft ist die Navigation. Wer die Spielwelt erkunden will und dabei die Übersicht bewahren möchte, der braucht entweder unzählige Mengen an Karten oder „schummelt“ ein bisschen, indem er sich die Koordinaten aufschreibt. Doch das dürfte bald der Vergangenheit angehören. Denn schon bald könnt ihr mit einem Lodestone (Magnet) Wegpunkte setzen. So markiert ihr wichtige Orte und findet sie ganz leicht wieder.

Was macht der Lodestone? Der Lodestone kann als Ankerpunkt für einen Kompass genutzt werden. Wenn man den Kompass auf einen Lodestone anwendet, dann richtet sich der Kompass künftig nur noch nach diesem Ort aus.

Normalerweise zeig ein Kompass immer zum Spawnpunkt der jeweiligen Welt. Mit dem Lodestone könnt ihr allerdings Orte nach Wahl markieren und habt so immer eine Orientierung, in welche Richtung ihr gehen müsst, um den Lodestone wieder zu erreichen.

Funktioniert der Lodestone auch in der Oberwelt? Ja. Obwohl der Lodestone ein Objekt aus dem Nether ist, kann man ihn auch in der Oberwelt oder im Ende verwenden. Daher ist es möglich, mehrere „Waypoints“ nun ganz offiziell im Spiel zu platzieren und diese mit einem Kompass zu verbinden. So lassen sich bestimmte Orte – wie etwa die eigene Basis – ganz leicht wiederfinden.

Was kostet der Lodestone? Der Lodestone ist allerdings nicht ganz billig. Denn neben 8 Gemeißelten Steinziegeln benötigt ihr auch einen Netherite-Barren, die es nur sehr schwer im Nether mit dem nächsten Update gibt. Das ist also eine teure Investition, die sich für eine Hauptbasis aber lohnen dürfe.

Wie war das vorher? Eine richtige „Ingame-Möglichkeit“ einen Wegpunkt zu setzen, gab es bisher in Minecraft nicht. Stattdessen haben die Spieler sich die Koordinaten anzeigen lassen und wichtige Orte einfach manuell aufgeschrieben, um sie nicht zu finden. Das ist allerdings eher ein Workaround und zählt unter richtigen Survival-Fans eher als „Cheat“. Denn ursprünglich war es gar nicht vorgesehen, dass Spieler über die Konsole permanent die Koordinaten einsehen können. Nachdem das jedoch immer beliebter geworden ist, ließ man die Möglichkeit im Spiel.

Künftig gibt es also eine „richtige“ Möglichkeit für die Spieler, Wegpunkte in Minecraft zu setzen. Für ein runderes Spielgefühl ist dies allemal hilfreich.

Noch ist der Patch übrigens nicht live – die experimentelle „Snapshot“-Version kann auf dem PC aber im Launcher heruntergeladen werden.

