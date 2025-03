Minecraft hält an seinem Preis fest, denn „das ist der beste Deal der Welt“

Auch nach 16 Jahren hat Minecraft noch einen klaren Kaufpreis. An dem hält man fest und ist davon auch überzeugt, denn der Deal sei unschlagbar.

Wenn man sich die Gaming-Industrie in den letzten Jahren angeschaut hat, dann gab es viele Veränderungen. Vollpreis-Titel werden seltener und gerade große Online-Spiele setzen oft auf ein Free2Play-Modell, bei dem man dann verschiedene Premium-Inhalte zusätzlich kaufen kann – mit der Möglichkeit, deutlich mehr Geld auszugeben, als man das bei anderen Spielen getan hätte.

Doch es gibt ein Spiel, das auch nach 16 Jahren an seiner ursprünglichen Preis-Politik festgehalten hat: Minecraft. Die Entwickler rühmen sich sogar damit und meinen: „Das ist der beste Deal der Welt.“

Was wurde gesagt? In einem Interview mit IGN wurde Ingela Garneij (Executive Producer für Minecraft Vanilla) gefragt, warum Minecraft an einem „Buy to Play“-Modell festhält und sich nicht an anderen Spielen orientiert. Sie sagte dazu:

Ja, so wie wir das Spiel erschaffen haben, funktioniert das nicht wirklich für uns. Ich meine, wir haben das Spiel für einen anderen Zweck erschaffen. So eine Monetarisierung funktioniert für uns nicht. Es gibt einen Kauf des Spiels und das war’s. Für uns ist es wichtig, dass unser Spiel für so viele Menschen wie möglich zugänglich ist. Daher denke ich, dass das einer unserer Kernwerte ist, dass es für alle verfügbar sein sollte. Das ist der beste Deal der Welt.

Was ist an der Aussage dran? Auch wenn diese Aussage natürlich eine Spur übertrieben ist, lässt sich die Wahrheit nicht von der Hand weisen. Denn für die 20 € bis 30 €, die man für Minecraft beim Kauf bezahlt hat, bekam man jede Menge Content. Wer das Spiel mit den Inhalten von vor 16 Jahren vergleicht, wird nur noch wenige Parallelen finden. Nicht nur gab es vollkommen neue Dimensionsebenen, sondern auch zahlreiche neue Mechaniken, hunderte neue Blöcke und NPCs.

Schaut man sich ein wenig um, findet man viele Spielerinnen und Spieler, die mehrere Tausend Stunden in Minecraft verbracht haben – für sie dürfte das wohl wirklich einer der „besten Deals der Welt“ gewesen sein.

Außerdem scheint für Minecraft noch lange nicht Schluss zu sein. Das Spiel wird ständig weiterentwickelt. Selbst, wenn man auf Updates oft einige Monate warten muss, gibt es immer wieder Neuerungen und Verbesserungen – wie etwa ein riesiges Grafik-Update oder bald die Möglichkeit, auf Flug-Reittieren zu reisen.

Minecraft wird wohl auch langfristig als eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten in die Geschichte eingehen – und eines, das in seiner Preisgestaltung über bald zwei Jahrzehnte relativ konstant geblieben ist, obwohl es jedes Jahr neue Patches und Verbesserungen gibt.

Wie ist eure Meinung zu Minecraft und der Preisgestaltung? Ist 30 € ein fairer Preis, den ihr für die Menge an Spielspaß bezahlt habt? Oder sind die bei Mojang „schön blöd“, dass sie nicht deutlich mehr Geld aus Minecraft rausholen?