Minecraft behebt einen Bug, der so alt ist, dass er mittlerweile selbst spielen könnte

Manche Bugs benötigen etwas länger, bis sie gefixt sind. So wie ein Bug, der jetzt in Minecraft behoben wurde – nach mehr als 13 Jahren.

Minecraft dürfte für viele Spieler nach wie vor ein Phänomen sein. Das Sandbox-Spiel, das 2009 erstmals in der Alpha-Version erschien, erfreut sich bis heute einer großen Fangemeinde. Daran hat auch die Übernahme durch Microsoft im Jahr 2014 nichts geändert.

Wie in jedem Spiel gibt es auch in Minecraft immer wieder Bugs, die durch Updates in das Spiel gelangen und mal mehr oder weniger Zeit benötigen, um entfernt zu werden. Nun wurde ein Bug entfernt, der so alt ist, dass er selbst Minecraft spielen könnte – denn er wurde bereits vor vielen Jahren erstmals entdeckt und vermerkt.

Video starten Ottonien bringt euch das Mittelalter zu Minecraft Autoplay

17 Hauptversionen, 1 Bug

Was ist das für ein Bug? Bei dem Bug handelt es sich um ein Problem, das beim Spielen auf Servern auftreten kann. Dabei kann ein Item, wenn ihr es auf den Rand eines Blocks werft, bei euch im Spiel auf der Kante liegen bleiben, während es für den Server bereits heruntergefallen ist.

Der Fehler entsteht dadurch, dass das Spiel bei euch vermutet, dass das Item herunterfallen könnte und es entsprechend so berechnet und anzeigt. Für den Server, auf dem eure Partie läuft, wird das Item jedoch weiterhin an der korrekten Stelle angezeigt.

Wie lange hat der Bug existiert? Zwischen der erstmaligen Meldung des Bugs und der nun finalen Lösung ist inzwischen einige Zeit vergangen. Bereits am 24. Oktober 2012 wurde der Bug mit der Nummer MC-4 auf dem Bugtracker von Mojang veröffentlicht.

Nun, am 16. Juni 2026, wurde der Bug als gelöst markiert. Es hat also 4.983 Tage gedauert, bis der Bug offiziell als gelöst markiert wurde. Dies entspricht fast 13 Jahren und 7 Monaten.

Übrigens: ebenfalls am 16. Juni 2026 ist das neueste Update für Minecraft mit dem Titel „Chaos Cubed“ erschienen. Es lässt sich nur hoffen, dass hier nicht neue Bugs im Spiel gelandet sind, die mehr als ein Jahrzehnt benötigen, um entfernt zu werden.

Habt ihr den Bug selbst einmal erlebt? Oder kennt ihr Bugs, die noch länger in Spielen vorhanden waren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Minecraft ist dafür bekannt, dass es über alle Altersgrenzen hinweg Fans hat. Dabei können einige Momente besondere Spuren hinterlassen: Vater spielt mit 5-jährigen Sohn zum ersten Mal Minecraft, wird zum Helden, als die Creeper kommen.