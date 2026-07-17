Minecraft wollte Spieler sitzen lassen, erschafft aus Versehen die schnellste Reisemethode

In Minecraft kann man endlich sitzen und sich entspannen – aber das ist die schnellste Reisemöglichkeit, die es je gab.

Auch 15 Jahre nach dem offiziellen Release ist Minecraft noch lange nicht „fertig“. Immer wieder gibt es kleinere Patches mit neuen Features oder Objekten, die dann für neue Bauten oder Spielereien genutzt werden können. Ein kleines, neues Feature sollten die „Kissen“ („Cushion“) sein. Damit können Charaktere im Spiel endlich sitzen. Doch wie so oft findet die Community sofort eine kreative Nutzweise – und damit die schnellste Beförderung, die es im Spiel gibt.

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Was sind Kissen? Kissen sind ein neuer Gegenstand, den ihr im nächsten Patch von Minecraft aus Woll-Fliesen (ebenfalls neu) herstellen könnt. Die Kissen sind nicht nur dekorativ, sondern können auch benutzt werden: Der eigene Charakter setzt sich dann hin. Das ist gut, wenn man einfach mal ein wenig entspannen will oder ein bisschen RP am Lagerfeuer betreibt. Es fügt dem Spiel einfach eine neue Möglichkeit hinzu, mehr Atmosphäre zu erschaffen und Häuser noch etwas besser einzurichten.

Doch Kissen können auch für einen ziemlich starken Exploit benutzt werden – die wohl schnellste Reisemethode in Minecraft bisher.

Schneller als Sprinten, schneller als Bahnfahren – das Kissen in Minecraft

Wie reist man mit den Kissen? Wenn man mehrere Kissen mit einem Abstand voneinander platziert, kann man die Kissen jeweils vom anderen Kissen aus „benutzen“ und anklicken. Das erlaubt es dem Charakter, eine kleine Distanz weit zu teleportieren. Das sind grundsätzlich nur wenige Blöcke, also kein großes Problem – sollte man meinen. Doch mehrere Kissen machen hier schnell einen kuriosen Unterschied, denn dann kann man Kissen zu Kissen springen, nahezu ohne jeden Zeitverlust, wie etwa dieses Video hier zeigt:

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Wie schnell funktioniert die Reise? Grundsätzlich kann man die Kissen aus einer Distanz von 3 Blöcken aus benutzen. Das heißt, jeder Klick teleportiert den Charakter um 3 Blöcke zum jeweils nächsten Kissen. Es gibt allerdings keine Abklingzeit zwischen dem Anklicken, sodass die Reisegeschwindigkeit komplett von eurer Klickgeschwindigkeit abhängt. Mit einem Makro oder Auto-Klicker ist es möglich, Hunderte Kissen innerhalb einer Sekunde der Reihe nach anzuklicken und so riesige Distanzen zurückzulegen.

Das Ganze funktioniert übrigens nicht nur horizontal, sondern auch vertikal oder sogar diagonal. Wer keine Lust auf Leitern hat und einen schnelleren Weg sucht, kann künftig auch einfach einen Fahrstuhl aus Kissen bauen, um innerhalb weniger Sekunden vom tiefsten Punkt der Minecraft-Welt bis ans Himmelszelt gelangen zu können.

Die Kissen werden sicher bis zum offiziellen Release des Patches noch überarbeitet, damit eine solche Ausnutzung nicht mehr möglich ist. Doch es ist immer wieder amüsant zu sehen, wie kreativ die Community von Minecraft ist und welche Methoden sie findet, um den eigentlichen Zweck von Gegenständen auszunutzen.

Erst kürzlich hat Minecraft einen Bug behoben, der so alt ist, dass er inzwischen selbst spielen könnte.