Eleven liebt GTA, aber spielt es auf eine eigenwillige Weise: „Ich gehe in den Stripclub, aber ich trinke nicht“

Millie Bobby Brown spielt die ikonische Eleven in Stranger Things. Privat spielt sie hingegen lieber GTA 5, doch auf eine komische Art und Weise.

Um wen geht es? Millie Bobby Brown ist die Schauspielerin von Eleven aus Stranger Things und damit vielen ein Begriff. Die junge Schauspielerin hat aber auch Hobbys, und eines davon ist Gaming.

Im Happy Sad Confused Podcast von Josh Horowitz auf YouTube war die Schauspielerin zuletzt zu Gast und hat erzählt, wie verrückt sie ihr Lieblingsspiel zockt.

Hier könnt ihr den Unterschied zwischen GTA 5 und 6 sehen:

Video starten Der Grafikvergleich von GTA 6 und GTA 5 im Video

GTA, aber mit Gesetzen

Wie spielt sie GTA? Im Podcast macht sie das überraschende Geständnis, dass sie GTA 5 am liebsten spielt. Sie sei aber ganz brav und gesetzestreu unterwegs. Sie würde versuchen, keine Gesetze zu brechen und noch nicht einmal eine rote Ampel überfahren.

Weiter gesteht sie: „Ich gehe in den Stripclub, aber ich werde mich nicht betrinken. Ich bin einfach so was von brav. Ich gehe da hin, um meinen Job zu machen. Und mein Freund sagt so was wie: ‚Du bist doch immer noch ein Auftragskiller‘, und ich sage: ‚Ich bin kein Auftragskiller, ich bin ein Selbstjustizler.‘“

Hier könnt ihr den ganzen Podcast sehen:

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Wie reagiert der Host? Josh Horowitz war sichtlich verwirrt von der Geschichte. Nicht nur hat er wohl nicht erwartet, dass Millie Bobby Brown Gamerin ist, auch dass sie GTA 5 spielt und auch noch auf eine solche aberwitzige Art und Weise, verwirrt ihn sichtlich.

Millie Bobby Brown freut sich außerdem im Podcast lautstark auf den neuen Teil von Grand Theft Auto, bei dem sie dann wohl wieder als ganz rechtschaffene Person durch die Welt von Vice City fahren und natürlich an jeder Ampel anhalten wird.

Hättet ihr gedacht, dass Millie Bobby Brown GTA 5 spielt? Schreibt uns gerne eure komischsten Videospiele in die Kommentare! Mehr Informationen zum neuen Teil von GTA, samt 33 Details, findet ihr hier: 33 Details aus dem Cover Art von GTA 6, die ihr verpasst habt