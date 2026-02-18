Offiziell gibt es 8,2 Milliarden Menschen, doch Forscher haben gemerkt: Wir haben uns kräftig verrechnet

NewsTech
2 Min. Benedikt Schlotmann 6 Kommentare Lesezeichen
Offiziell gibt es 8,2 Milliarden Menschen, doch Forscher haben gemerkt: Wir haben uns kräftig verrechnet

8,2 Milliarden Menschen leben auf der Erde. Doch Forscher haben nachgerechnet und glauben: Wir haben uns um Hunderte Millionen Personen verrechnet. Denn vor allem eine Personengruppe hat man wohl kräftig unterschätzt: die Landbevölkerung.

Der Artikel erschien ursprünglich im März 2025. Wir haben ihn aktualisiert und hochgezogen.

Offiziell leben auf der Erde nach Schätzungen 8,15 Milliarden Menschen. Die Zahl nennt etwa das Statistische Bundesamt der Bundesrepublik (Stand: März 2025). Jedoch handelt es sich bei den Bevölkerungszahlen immer um reine Schätzwerte, denn niemand hat wirklich jede Person auf der Erde gezählt.

Aus diesem Grund wird schon länger darüber diskutiert, ob und inwieweit man solchen Schätzungen überhaupt trauen kann. Und Forscher haben jetzt erklärt, dass die aktuellen Schätzungen kräftig danebenliegen sollen.

Die Landbevölkerung wird laut Forschern in vielen Daten völlig unterschätzt

Was sagen die Forscher? In einer neuen Studie, die in der Zeitschrift Nature veröffentlicht wurde, zeigen Forscher der finnischen Aalto-Universität, wie die Daten der Demografen die Bevölkerungszahlen auf der ganzen Welt „tiefgreifend und systematisch“ unterschätzen. Das Problem daran ist, dass laut Forschern mehrere hundert Millionen Personen in den Schätzungen fehlen sollen. Doch woher kommt diese große Diskrepanz?

Wo fehlt denn die Bevölkerung? Zum einen verweisen die Forscher auf die Landbevölkerung. Denn die werde nicht korrekt berechnet. So erklärt Josias Láng-Ritter:

Unsere Studie liefert zum ersten Mal Beweise dafür, dass ein erheblicher Teil der Landbevölkerung in den globalen Bevölkerungsdaten fehlen könnte. Je nach verwendetem Datensatz wurde die Landbevölkerung im untersuchten Zeitraum um 53 % bis 84 % unterschätzt.

Die Ergebnisse sind bemerkenswert, da diese Datensätze in Tausenden von Studien verwendet wurden und weitgehend zur Entscheidungsfindung beigetragen haben, ihre Genauigkeit jedoch nicht systematisch bewertet wurde.

Was ist das eigentliche Problem? Das Problem sind nicht die Schätzungen, sondern die Datengrundlage, auf welcher die Schätzungen basieren: Viele Staaten besitzen nicht die finanziellen Mittel, um umfangreiche Daten über ihre Bevölkerung zu erheben und das betrifft vor allem die ländliche Bevölkerung.

Daher bestehe laut Forschern eine große Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Bevölkerung und den Angaben auf den Bevölkerungskarten, die für demografische Studien verwendet werden. Und genau diese Karten werden dann von Schätzungen genutzt, obwohl sie nicht korrekt sein sollen.

In Deutschland gibt es über 400 USB-Sticks, die aus Wänden herausragen – Was ist das „Dead Drops“-Projekt?
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Logitechs Wundermaus in 4 Minuten: Lohnt sich die neue G Pro X2 Superstrike? Weil Discord die Spieler enttäuscht, überrennen die TeamSpeak so sehr, dass neue Server nötig sind DLSS, FSR oder Nativ – Blindtest kürt klaren Gewinner für die schönste Bildqualität in Spielen Die USA kaufen 10 % von Intel, um das Unternehmen vor dem Untergang zu retten – Das bringt riesiges Problem mit sich Die Katze eines Nutzers belagert seinen Gaming-PC so hartnäckig, dass er ihn umbauen muss Die Nintendo Switch 2 im Unboxing-Video Deutschland setzt auf eine simple Idee, um eines der Probleme der erneuerbaren Energien zu lösen: einen See mit Sonnenpanelen zu bedecken Ärztin wird von ihrem Arbeitgeber als unprofessionell kritisiert, weil sie auf ihrem Arbeitsweg auf ihrer Switch spielt Techniker rettet eine Grafikkarte, die aussieht, als hätte der Hulk sie in die Finger bekommen Merz fordert von den Deutschen mehr Arbeit, doch viele arbeiten ohnehin schon viel zu viel Twitch-Streamerin nutzt Technik aus der Medizin, um ihr Gleichgewicht zu „hacken“, macht Rennspiele realistischer

Was haben die Forscher gemacht? Die Forscher haben insgesamt 5 globale, gerasterte Bevölkerungsdatensätze überprüft, indem sie 3 ländliche Gebiete durchgerechnet haben:

  • Zunächst werden systematische Unterschiede zwischen den Bevölkerungsrastern auf der Grundlage der 33 ländlichen Gebiete, die von allen fünf Datensätzen abgedeckt werden, ermittelt.
  • Anschließend werden die Ergebnisse nach dem Referenzjahr der Karte und dem Einkommensniveau des Landes aufgeschlüsselt, zwei Aspekte, von denen allgemein angenommen wird, dass sie die Kartengenauigkeit beeinflussen.
  • Abschließend werden die prozentualen Abweichungen für die fünf Datensätze in jedem der 35 Länder vorgestellt.

Das Problem wird mit den neuen Daten dann sehr deutlich: Bereits die niedrigste Schätzung für alle geprüften Gebiete unterschätzt durchweg die gemeldete Bevölkerung. Problematisch ist ebenfalls, dass die Schätzwerte für mehrere Gebiete mit mehr als 1.000 gemeldeten Einwohnern nahe bei null liegen. Personen, die dann in den Schätzungen einfach nicht eingerechnet sind.

Mehr zum Thema
1
Weil RAM unbezahlbar ist, senkt ein Entwickler die Systemanforderungen für sein neues Spiel auf Steam
von Benedikt Schlotmann
2
Ein Hersteller hat die Lösung für die hohen RAM-Preise gefunden: Spieler sollen bitte Hardware im Abo mieten
von Claudio Niggenkemper
3
Steam erfüllt wichtigen Wunsch der Spieler: Ihr könnt jetzt endlich zugeben, wenn ihr miese PC-Hardware habt
von Benedikt Schlotmann


Mit geschätztem oder zumindest einem erfundenen Land ist zumindest ein Schotte vor vielen Jahren sehr reich geworden: Denn er schwärmt von einem südamerikanischen Land und wird damit reich. Was niemand weiß: Das Land existiert auf keiner Landkarte: Ein Schotte wird zum Millionär, weil er ein erfundenes Land gleich zweimal verkauft

Quelle(n): xataka.com
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
16
Gefällt mir!
7
Kommentieren
Titelbild Nightingale Steam Deck

Das Steam Deck ist bald ausverkauft: Wer es kaufen sollte und wem ich vom Kauf dringend abrate

Titelbild G Pro X2 Superstrike Videobild

Logitechs Wundermaus in 4 Minuten: Lohnt sich die neue G Pro X2 Superstrike?

Ein Hersteller hat die Lösung für die hohen RAM-Preise gefunden: Spieler sollen bitte Hardware im Abo mieten

Falls ihr noch ein Steam Deck wollt, dann solltet ihr euch beeilen

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
6 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Fritzi1008
#1238157

Tut nicht mehr viel zur Sache, seit meiner Schulzeit kamen offiziell ne über ne Milliarde dazu. Wenn man dagegen hält das wir seit Dekaden schon gegen April anfangen mehr Ressourcen verblasen als der Planet uns über es Jahr zur Verfügung stellt, das zählt schon allein für Deutschland. China und die Staaten bräuchten ein paar Planeten….
Ist der Punkt des no Return lange erreicht.
Alles weitere ist schlicht ne Frage der Zeit…. 🤷
Ob jetzt 8 oder 9…

2
Sazi
#1238095

Wofür braucht man eigentlich eine exakte Zahl der Weltbevölkerung? (Ernst gemeinte Frage)

0
T4nnenhirsch
#1238094

Ok, fangen wir mal an …

1

3
Bonerpants
#1238238

2

3
sWiesl23
#1238272

3

2
Harlev
#1238277

4

1
Harlev
#1238276
Der Benutzer hat diesen Kommentar ausgeblendet.
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

6
0
Sag uns Deine Meinungx