Ist Michael aus GTA 5 ein Boomer oder gehört er zur Gen X? Die Antwort ist komplizierter, als ihr denkt

Michael De Santa ist einer der drei spielbaren Protagonisten aus GTA 5 und bereits seit über 12 Jahren ein äußerst berühmter Videospielcharakter. Genau wie das Spiel selbst ist auch Michael etwas älter als er zum Release des Spiels war. Da stellt sich für viele Fans die Frage, ob man ihn denn als einen Boomer einordnen könnte.

Wie alt ist Michael? Michael De Santa ist ein sehr bekannter Protagonist aus GTA 5 und Videospielen im Allgemeinen. Der Spieler Big_Leg10 stellte im Subreddit von GTA die Frage, ob es sich bei dem ehemaligen Kleinkriminellen und Familienvater um einen Boomer handelt, oder ob er der Generation X angehört.

Um diese Frage zu beantworten, muss man sich zunächst anschauen, wie alt Michael denn tatsächlich ist, beziehungsweise, wann er geboren wurde. Michael wurde 1965 geboren, wie man anhand seines falschen Grabsteins erkennen kann, was ihn zum Zeitpunkt des Releases von GTA 5 im Jahr 2013 auf 48 Jahre bringt. Doch das macht die Lösung trotzdem nicht direkt leichter.

Michael ist weder ein klarer Boomer, noch ein wirklicher Gen X-ler

Zu welcher Generation gehört Michael? Die klare Antwort auf diese Frage lautet: weder noch. Oder auch, beides. Michael wurde genau in dem allerersten Jahr geboren, das man der Generation X zuordnen kann. Wäre er ein Jahr früher, 1964 geboren worden, müsste man ihn noch offiziell zu den Babyboomers zählen.

Da dieser Übergang jedoch so knapp ist, nennt ihn die Community auf Reddit, wie auch viele andere Menschen in dieser Übergangszeit, einen sogenannten „Xoomer“.

All das Berechnen und Recherchieren hätte sich die Spielerschaft jedoch sparen können. Denn Michael offenbart im Spiel selbst, zu welcher Generation er gehört – und da fällt das Wort Xoomer nämlich nicht. Dafür aber umso mehr Urteil.

Wo und wann spricht Michael über seine Generation? Bei einer kleinen Nebenmission in GTA 5, die man hier auf YouTube sehen kann, können entweder Michael oder Franklin eine Frau vom Straßenrand retten, wo sie beinahe von zwei merkwürdigen Männern entführt wird. Nach ihrer Rettung und auf dem Weg zu ihrer Bleibe, spricht die Frau über die Generation Boomer und verliert dabei kein nettes Wort. Michael stört das jedoch nicht, er selbst bezeichnet Boomer als „die schlimmste Generation in der Geschichte der Welt“.

Als sich die Frau entschuldigen will, falls Michael selbst ein Boomer sei, reagiert dieser fast beleidigt: „Nein! Ich bin hundertprozentig Gen X. Hast du nicht gemerkt, wie bitter und zynisch ich bin? […] nicht annähernd wie ein echter Boomer.“

Der Schauspieler von Michael De Santa, Ned Luke, musste sich mit diesen Aussagen in der Aufnahmekabine selbst beleidigen. Er ist nämlich mit seinem Geburtsjahr 1958 ein Boomer, wenn auch noch ein recht junger Boomer. Er selbst streamt gerne auf YouTube und Twitch. Während einem seiner Livestreams ist eine recht aufregende Sache passiert, die für den Schauspieler jedoch mittlerweile zur Normalität gehört: Ein Schauspieler aus GTA 5 bekommt so oft Besuch von der Polizei, dass er die Cops schon freundlich grüßt