Wie soll das genau ablaufen? Schreibt uns einen Text, was euch passiert ist, was eure besondere Geschichte und schickt den Text als E-Mail an Info@MeinMMO.de . Das muss nicht druckreif sein, keine Angst.

Was für Geschichten suchen wir? Wir haben keine vorgefertigte Geschichte im Kopf, sondern gehen offen an die Story ran. Wir suchen ungewöhnliche, besondere Erlebnisse:

Das ist die Idee von MeinMMO: Seit 2013 will MeinMMO keine normale Gaming-Seite sein, die über Online-Games berichtet, sondern möchte vor allem eine Seite bieten, die von den Spielern und ihren Abenteuer in MMOs, MMORPGs und Multiplayer-Spielen erzählt.

