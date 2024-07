McDonald’s verkauft nur in Deutschland eine Cola mit Popcorn-Geschmack – Ich hab’ sie getrunken, damit ihr nicht müsst

Im Moment läuft die „Zieh Mecces ab“-Kampagne bei der Fastfood-Kette McDonald’s. Zusammen mit dieser Aktion hat das Unternehmen zwei Sirupe im Angebot, die ihr euch in die Cola kippen lassen könnt: Popcorn und Passionsfrucht. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus steht auf solche irren Ideen und hat – leider – probiert.

Normalerweise können mir Essen und Getränke gar nicht verrückt genug sein. Je ausgefallener ein Gericht, desto eher will ich es probieren – zumindest, wenn es irgendwie passend klingt. Als (fast) ausgebildeter Koch habe ich eine ganz gute Vorstellung davon, was alles schmecken kann und was nicht.

Darum war ich ziemlich begeistert, als unser Redaktionsleiter Schuhmann uns alle seine Empörung mitgeteilt hat: „McDonald’s hat jetzt Cola mit Popcorn-Geschmack!“ Das klang für mich direkt nach etwas, das ich probieren will.

Seit dem 15. Juli hat die Kette neue Zusätze im Angebot: Popcorn- und Passionsfrucht-Sirup, den man sich in die Cola oder die Sprite kippen lassen kann. Nach aktuellen Informationen gibt es diese Sirupe sogar nur in Deutschland.

Noch in der gleichen Woche war ich in meinem lokalen McDonald’s, um das Zeug zu probieren. Selten habe ich etwas so sehr bereut.

Einer, der die Popcorn-Cola vermutlich feiern würde, ist Asmongold:

Schmeckt schon wie Popcorn – Aber wie die verbrannten Kerne am Boden des Eimers

Ich wollte diese Cola wirklich mögen. Nicht nur, um Schuhmann eines Besseren zu belehren, sondern auch, weil ich schon Erfahrung mit genau solchem Sirup gemacht habe. Und aus dieser Erfahrung weiß ich: Das Zeug passt gut zu Cola.

McDonald’s allerdings, oder zumindest die Filiale hier, hat den Dreh nicht so wirklich raus. Für den Vergleich habe ich reguläre Coca Cola mit dem Zusatz bestellt. Mein Fazit:

Der Sirup schmeckt nach Popcorn, aber verbrannt – wie Karamell, das zu lange gebräunt wurde.

Entsprechend bekommt die Cola eine deutlich bittere Note, die durch den Sirup länger auf der Zunge verweilt.

Dazu besteht der Sirup laut Nährwert-Angaben zu 80 % aus Zucker (via McDonald’s), entsprechend süß wird die Cola.

Hier findet ihr die offiziellen Nährwerte pro 100 Gramm Energie (kJ/kcal): 1352/323 pro 100g (bzw. 175/42 pro Portion)

Fett: 0g

Kohlenhydrate: 80g (bzw. 10g pro Portion)

davon Zucker: 80g (bzw. 10g pro Portion)

Eiweiß: 0g

Salz: 0g

Ballaststoffe: 0,0g

Ich war kürzlich in den USA, um dort die neue Klasse in Diablo 4 zu spielen und selbst dort ist die Cola nicht so enorm süß, obwohl sie deutlich süßer schmeckt als in Europa.

Je weiter ich nach unten gekommen bin im Getränkebecher, desto schlimmer ist die ganze Sache geworden. De Sirup hat sich also auch noch unten abgesetzt und ist nicht ordentlich vermischt.

Der Popcorn-Sirup hat angenehme Butter-Noten, wie ich es auch erwarten würde. Dazu sorgt der bittere Beigeschmack dafür, dass die Cola ein wenig nach Kaffee schmeckt – was wirklich gut passt. Nur das Gesamtbild ist einfach nicht rund.

Eine gute Idee schlecht umgesetzt

Ich weiß aus Erfahrung, dass Popcorn-Sirup als Zutat hervorragend funktionieren kann. In einer Bar hatte ich einmal einen Drink mit einem guten Jameson-Whisky und Popcorn-Sirup. Einer der besten Drinks, die ich jemals hatte und den ich immer bestelle, wenn ich dort bin.