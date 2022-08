Die beliebte deutsche Twitch-Streamerin Mau hört auf: „Ich habe das Gefühl, alle zu enttäuschen“

Das neue MMORPG Mad World wirft euch in eine Welt, in der Dämonen die Menschen unterdrücken. Jetzt steht der Start der Closed Beta bevor.

So geht es für die Streamerin weiter: Mau sagt ausdrücklich, sie wolle sich nicht vollkommen aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Jedoch will sie sich vermehrt auf die Sachen konzentrieren, die ihr wirklich Spaß machen. Das seien gerade die Fotografie und das Modeln.

Am 29. August wendete Mau sich mit ihrem „vorerst letzten“ Stream an ihre Fans. Sichtlich emotional verkündete sie, dass es erstmal keine Streams mehr von ihr geben werde.

Die Streamerin und Content Creatorin Maureen „MaceZayuri“ Gaich alias „Mau“ (26) zieht sich vorerst von Twitch zurück, um sich auf ihre Gesundheit zu konzentrieren. In einem emotionalen Abschieds-Stream wendet sie sich an ihre Fans und spricht Probleme mit der Streaming-Plattform an.

Insert

You are going to send email to