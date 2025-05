Der legendäre Code aus Matrix ist keine komplexe Gleichung, sondern etwas viel Simpleres

Ein Champion in LoL wollte nur seine Ehefrau retten, löste stattdessen eine der schlimmsten Katastrophen in Runeterra aus

Der Kontrast zwischen dem maschinellen Code und dem Ursprung gefällt Whiteley besonders: Ich liebe die Idee, dass es um etwas so Mechanisches geht, aber der eigentliche Code aus etwas so Organischem und Freifließendem extrahiert wird.

So sieht der Code dann etwa in den Filmen aus:

Was ist das für ein Code? Der Code wurde von Simon Whiteley designt. Er ist Produktions- und Konzept-Designer, der auch an Filmen wie The Lego Movie oder Der schmale Grat mitgearbeitet hat. Für Matrix sollte er den ikonischen Code entwerfen. Dabei hat er sich nicht mit Programmiersprache oder anderen technischen Aspekten beschäftigt, sondern mit dem Kochbuch seiner japanischen Frau.

Was ist das für ein Code? Den Code der Matrix sieht man, wie die Vorgeschichte in Star-Wars-Filmen, direkt im Intro des ersten Films. Es ist eine grüne Schrift, die aus Zahlen, gespiegelten japanischen Schriftzeichen und mysteriösen Symbolen besteht. Sie läuft von oben nach unten runter. Hinter den komplizierten Zeichen versteckt sich aber etwas ganz Einfaches.

